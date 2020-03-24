新冠病毒：法国死亡人数超过1000

法国卫生部门负责人萨洛蒙24日宣布，法国新增2444例，总数为22300例；一天中有240人死亡，死亡总人数为1100人。住院病患过万，为10276人，其中2517人需要抢救。法国养老院已经成为重灾区。巴黎罗斯柴尔德养老院81名老人确诊，死亡人数多达16人。法国总统马克龙25日将视察重灾区米卢斯野战医院。

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法国总理菲利普3月23日在晚间新闻中再次收紧了防疫措施。从24日起，除非市长和省长特批，全部关闭菜市场。外出体育锻炼的民众也不得离家太远，方圆一公里、不得超过一个小时，一天一次。11个省市已经开始实施宵禁。法国总统马克龙在咨询了专家小组之后，这个科学理事会表示，隔离时间至少需要六个星期的时间。

防新冠病毒科学理事会还表示，一定要全面落实“禁足令”的各项措施，建议禁足令需要至少六个星期，也就是说从3月17日开始解封日期预订为4月28日。

政府必须对防疫防护设备的短缺表现出充分的透明度和更多的清晰度。科学理事会希望去海外省和医疗保健系统脆弱的国家旅行要限制在最低限度内。

该委员会也坦承地表示，现阶段在全国范围检测疑似病例或对确诊的人进行全面隔离是无法实现的。面对空前的健康危机，科学理事会再次强调了城市门诊医生(médecin généraliste)所将起到的作用。

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