《高卢英雄历险记》之父 法国著名漫画家乌德佐去世享年92岁

法国国宝级漫画《高卢英雄历险记》的联合创造者，著名漫画家阿尔伯特·乌德佐（Albert Uderzo）于巴黎时间周二凌晨去世，享年92岁。1927年4月25日出生的他在去世时距离其93岁生日不到一个月。他的死讯也引发了大量法国漫画读者和世界漫画爱好者的追悼和纪念。

广告 继续浏览后续

《高卢英雄历险记》是法国国宝级漫画。由法国漫画界最著名的双人组合勒内·戈西尼（René Goscinny）与阿尔伯特·乌德佐共同操刀，从1959年开始连载。60多年来，这部漫画已被译成111种语言（包括拉丁语和许多欧洲方言），全球销量达到3.8亿册，使其成为了在世界范围内最为畅销的欧洲漫画作品。它不仅是在法国和欧洲家喻户晓的漫画经典，更成为在海外法国文化的象征之一，是当之无愧的欧漫经典。作为这一著名漫画的联合创造者之一，生于巴黎却在阿根廷度过童年的戈西尼早在1977年11月就因心肌梗死过世。作为他当年创作的好伙伴和优秀的漫画作者乌德佐，周二凌晨于巴黎近郊纳河畔讷伊（Neuilly-sur-Seine）过世的消息，经其家人宣布后被公之于众。

乌德佐1927年4月25日出生于位于法国东北部的菲姆镇（Fismes），是意大利移民的后代。1938年，他跟随父母的搬迁来到巴黎，童年时通过阅读美国漫画米老鼠这一形象接触了充满创造性的世界。他从童年时代就展现出了非凡的绘画才能，无时无刻不在画画。他的哥哥发现了他的绘画天赋，建议他去巴黎的一家出版社工作。1940年，他年仅13岁便在二战中受雇于巴黎出版协会（Société parisienne d'édition）。他发表的第一部作品是对拉·封丹的寓言《狐狸和乌鸦》的戏仿。他和勒内·戈西尼最早的合作是一份女性杂志上的礼仪专栏。勒内·戈西尼去世后，他独自一人继续创作的《高卢英雄历险记》依然受到广大读者的喜爱，读者群不断扩大。2008年，乌德佐不再担任《高卢英雄历险记》的绘者，但他对于笔下的人物热情不减，直到年长时仍然笔耕不辍。

自从乌德佐去世的消息被宣布以来，正如对于任何伟大的创作家一样，无论是民众在诸如推特等社交媒体上，还是在法国的各大报纸和漫画杂志的官方平台上纷纷向他致以敬意。包括法国著名的政治讽刺类杂志《查理周刊》通过推特向众人表示，当该杂志社在2015年1月遭遇恐怖袭击时，当时已经87岁高龄的乌德佐曾专门重拾画笔，向该杂志在恐袭中逝去的漫画家们致敬。《查理周刊》则在当天的纪念推文中写道，“今天，我们不舍地回报这一举动”。

《高卢英雄历险记》是法国前总统萨科齐送给美国前总统奥巴马女儿的礼物；法国的第一颗人造卫星取名为“阿斯特克斯1号”(漫画主角的名字)；漫画主人公形象作为法国象征登上过美国《时代》杂志封面。《高卢英雄历险记》讲述一个高卢小村庄的村民在魔法药水的帮助下，用智慧和勇气抗击罗马侵略。背景虽然设在公元前，但内容却与现代生活息息相关，作者时而借古讽今、针砭时弊，时而调侃名人、戏仿历史，内容包罗万象，纵跨千年，遍览天下。

乌德佐本人曾在接受中国媒体采访时介绍称，“我们从来没想要写一本历史教科书。我们只是从高卢-罗马时期、从古代寻找灵感。我们从凯撒自己写的著名的《高卢战记》中汲取信息。但这只为故事搭建了历史背景，并不是主人公众多冒险的内容。不要忘了，《高卢英雄历险记》首先是一部漫画，要幽默，要搞笑，要跟现实有距离。第二点不能忘记的是，关于那个时代的重要记忆和史实都非常稀少。相比较起来，我们觉得现代的日常生活能为主人公的新冒险提供取之不尽的素材。勒内的写作天赋让他每次都能把社会上的时事漫画化，写成搞笑的故事。我们翻开一本漫画不就是为了笑嘛。这意味着看书时我们并不身处于现实中，这也许就是这套书50多年来拥有这么多读者的原因之一吧。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅