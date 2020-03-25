巴黎封城 空气质量现重要改善

为打击2019冠状病毒疾病疫情，法国实施全国封城。根据大巴黎地区空气品质监测局报告，这让巴黎空污程度下降20%至30%，氮氧化物排放量更改善超过6成。其他国家的多个大城市，也都有封城带来空气质量改善的报告。

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据法新社今天报道说，疫情让法国全国封城，巴黎空污改善近3成。自3月17日生效的全国封城令让无数汽车及货车停驶，并大幅降低巴黎两座机场的航班量。

该报道引述大巴黎地区空气品质监测局（Airparif）报告指出，全国封城政策开始两天后，巴黎大都会区空气品质改善「20%至30%」，氮氧化物排放量下降超过6成。而主要道路改进最大，空污程度降至往常只会在市内公园观察到的情况。

据大巴黎空品局表示，空污减少后，温室气体二氧化碳也随之下降，凸显了这两个问题的关联，这也显示改善空气品质会为气候带来好处。然而，空品局也表示，封城没让细悬浮微粒PM2.5跟悬浮微粒PM10显着减少。这两种最微小且具伤害性的空污物质会被吸入肺部，最后甚至会进到血液系统中。

报道称，巴黎空品局表示，随着天气转凉，愈来愈多人在家使用暖气，再加上邻近地区的农业活动持续，让空气中的悬浮粒子数量居高不下。但交通量骤减得以防止空污上升到警戒等级，若在正常情况下，巴黎恐已进入空污警报状态。

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