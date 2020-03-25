法国TGV：医用火车疏散重患

法国疫情重灾区大东地区医院饱和。为了疏散东北地区的重症病患，国营铁路局和巴黎急救中心(SAMU de Paris)将实现高速火车运送重病号的创举。法国卫生部长维兰表示，我们要动员所有的力量救治最多的病患。26日，20多名病患将从斯特拉斯、米卢斯等地转往卢瓦尔河地区（Pays-de-la-Loire）四家大医院。

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出发前一天，国营铁路公司把高速车厢交给了巴黎急救中心(SAMU de Paris)。麻醉医师、急救队、住院医生、麻醉护士和护理人员将把平日乘客使用的车厢改装成医用车厢。火车上的餐车该成医用指挥中心。

据法国卫生部长维兰25日透露的消息，车厢可以运送近百名病患。第一批疏散的病人将只有20人。他们分别来自重灾区的斯特拉斯堡和米卢斯。

3月22日，法国已经出动过一艘军舰从南部军港土伦出发，开进科西嘉海湾，将岛上15个确诊病人转移到马赛医院。当中包括6个危重病人。日前，法国军队还用军机从疫情严重的东部大区向南部转移病患。

此次的20几名病患将从斯特拉斯堡和米卢斯医院疏散至南特(Nantes)、昂热（Angers）、勒芒（Le Mans）、永河畔拉罗什（La Roche-sur-Yon）。这是前法国皇家领地卢瓦尔河地区（Pays-de-la-Loire）最大的四家医院，那里的疫情还没有那么严重。

法国在2019年5月21日进行过一次演习。巴黎急救中心(SAMU de Paris)把车厢改成“病房”。但当时是恐怖袭击演习，目的是在恐袭时能够把受伤的人运送到装备齐全的医院。

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