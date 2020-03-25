疫情下总统普遍难当 马克龙今去疫区探访军中方舱医院

法国新冠肺炎疫情暴增，政府推出隔离措施加强版。法国政府尤其是总统马克龙处于疫情批评第一线，遭评论指官座难坐。根据最新报告，法国昨天晚上截至死亡人数增至1100例，住院收治病人达10176例，重症病例升高至2516例，过去一天增加434例。法国动员军队海陆空三军紧急救援抗疫，为战时训练设置的高速火车车厢医院也第一次被征用，输送疫情病员。马克龙今天下午前往东部看望军方方舱医院。

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法国总统马克龙今天前往东部米卢斯探访紧急建立的军方方舱医院。据法新社说，纾解新冠肺炎爆量患者，法国建野战医院因应。新冠肺炎全球肆虐，疫情严重的法国东部地区患者爆量，军方为减轻当地加护病房压力打造的野战医院今天开始运作。

法军在东部城市米卢斯（Mulhouse）用帐棚搭建野战医院，这种临时建筑通常用于战区协助伤兵，但如今用来协助当地主要医院来因应新冠肺炎爆量的患者。

据国防部长帕利（Florence Parly）稍早告诉国会，这间野战医院最多能够容纳30名重症患者，目前已住进第一名病患。

军方22日着手进行搭建，地点选在米卢斯主要医院旁的停车场。这间野战医院将保留给呼吸道需要协助的武汉肺炎重症患者。这是法国史上头一次于和平时期，在本土架设这类通常用于战时的野战医院。

2月期间米卢斯一个教会举行福音活动后，陆续传出多人确诊，使得米卢斯所在的上莱因省（Haut-Rhin）成为法国新冠肺炎重灾区之一。

法国昨天同时宣布另一项罕见举措，卫生部长维宏（Olivier Veran）表示，将透过特别设置的高速铁路（TGV）列车，将30名武汉肺炎患者从法国东部转往境内其他地方。

当局先前已经透过空运，将少部分患者自法东转至境内其他地点，甚至跨境送至德国或瑞士。

根据最新数据，法国全境新冠肺炎死亡病例达1100起，是继中国、意大利、伊朗和西班牙之后，全球第5个死亡病例破千的国家；其中法国东部死亡病例占全国总数约1/3。

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