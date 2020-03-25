马克龙戴口罩视察东北一个野战医院

法国总统马克龙在疫情不断加重的情况下3月25日下午视察了军方野战医院。还没有戴过口罩的总统带上了一个医用口罩，在野战医院视察了三个小时。法国总统视察时候宣布了四项措施，鼓励医护人员和其他不放弃工作的职工。几个小时前，但记者提问政府发言人茜贝特•尼迪亚耶(Sibeth NDIAYE)，总统视察野战医院时会不会戴口罩？她曾表示，保持一米间距规定，总统认为没有必要戴口罩。

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第一项措施是医院的大规模投资和升级计划；第二是增加加班费；第三项是给继续工作的公务员特殊的奖金；第四项是动用部队援助和支持抗灾行动。这个星期五，法国总统马克龙还将着急各大工会组织成员商讨劳保问题。

法国总统马克龙的忧虑和美国总统特朗普是一样的，就是在疫情不得不采取全面封锁的情况下，如何更大程度上减少经济上的损失。他的思路是给敢于上班的职工一定的物质奖励。

法国卫生署署长萨洛蒙3月25日表示，法国又新增了2933例；确诊总病患人数为25233例。24小时以来死了231人，死亡总人数为1331人。住院的人数上万，为11539人；2827人需要抢救。

萨洛蒙还表示，疫情危机将持续很长一段时间，接下来的日子将特别困难。尽量有很多批评声音说，法国检测数量太少。法国卫生总署署长表示，几个星期后，法国将大量采用血清抗体检测法。

很多人质疑法国公布的死亡数字。萨洛蒙25日表示，目前仅通报了医院的死亡人数。疗养院死亡的人数在今后几天将一并计算。

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