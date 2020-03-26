在伊拉克遭绑架的三名法国人质获释

在伊拉克被扣为人质的三名法国人和一名伊拉克人获释。四人均为“SOS中东基督徒（SOS Chrétiens d'Orient）”非政府组织成员。四名人质曾在1月20日离法国驻巴格达大使馆不远的地方失踪。爱丽舍宫26日发布消息说，法方为这一结果做出的巨大的努力，总统马克龙对伊拉克当局的合作表示感谢。

广告 继续浏览后续

据本台记者珍妮特一月中旬报道，这4名男职工是在巴格达市中心的法国大使馆附近失踪的。该组织的工作是帮助那些受到暴力压迫的少数宗教族群受害者。

“SOS东方基督徒非政府组织”共同创立人的的该组织主任布朗夏赫(Benjamin Blanchard)主任在记者会说，这4名受薪人员的男子和我们一起工作几年了，经验丰富。对于该地区的情况有充分的认识。

该组织21日曾试图联络他们四人无果后，于22日上午通知法国政府；出于安全理由，未透露这4名工作人员的身份。他们当中有三名法国人和一名伊拉克人。

这名主任还说，他们到那里是为了向伊拉克政府续签签证，并注册登记他们的协会。要说明的是，SOS东方基督徒非政府组织仅仅正式向库德族自治区的地方政府注册，并未向巴格达的联邦政府注册；这些手续很漫长而且复杂。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅