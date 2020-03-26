巴黎大区也想推行“免下车检测站”

法国疫情进入严峻时刻。巴黎病患这个周末恐会急速增加。法国检测人数从3月18日的2500人，一个星期后增至5000。但战斗在第一线的医生恳请政府加大力度。法国总统马克龙25日在视察东北一个野战医院的新闻记者会上表示，几个星期后会把血清抗体检测数量增至29000。疫情不等人，很多地区已经开始户外停车场免下车新冠病毒检测。韩国新冠病毒“免下车”筛查方式正成为“国际标准”。

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韩国每天可对两万人做新冠病毒检测，检测率在全球位居前列。“免下车”检测法已被引进到美国、英国、德国多国，法国奋起直追。巴黎郊区已经开始试行；雷恩、蒙彼利埃等城市逐渐推行。巴黎市区也希望采纳“免下车”的新冠病毒检测站方案。

法国国内新闻电台记者5天前采访了巴黎大郊松省（Essonne，91号省）一个检测中心。实验室负责人埃里松(Patrice Hérisson)对记者表示说，我们推出这种“免下车”的新冠病毒检测站方案。疑似患者可以驾驶自己的汽车前往检测站，不必下车就可以接受检测，有效避免人与人的接触，降低病毒传播风险。

在巴黎大郊设置的“免下车检测站”，检测站设在一个医疗机构的停车场内。在第一个停车点，医护人员会对患者进行身份核实和症状检验。在第二个停车点，会提取口鼻处样本，送至病毒实验室进行病毒检测。检测者可以在几天后得知结果。

负责人埃里松再次表示，这个方法最大的好处是不会传染给化验室的医师们。目前法国183个医院给重病者实施检测，全国120个化验室加班加点，但还是无法满足众多心有疑虑病患的要求。

病患也可以去看城市门诊医生(médecin généraliste)，医生觉得有必要的情况下，病患可以拿着药房到医院或化验室进行检测。巴黎大郊松省（Essonne，91号省）“免下车检测站”将在巴黎大区推广。这种检测方法经常需要4个小时的时间。

记得几天前，马赛医院大学地中海传染科主管拉乌尔（Didier Raoult）允许民众免费检测、如果染病还可以免费获取磷酸氯喹。结果在病科外排队的人比比皆是。有症状和没有症状的人都赶来了，他们想知道自己是否染病。长长的队列中还有一位医护人员，他希望知道自己是否染病了，不愿意传染给病人。

有些民众批评政府，给议员开绿灯。他们想知道自己是否染病即可测试。而一些医护人员有症状希望能够检测时没有这么快速。

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