最新消息 马克龙总统批准使用「羟氯奎宁」

法国媒体最新报道,马克龙总统不顾一些医学专家的反对和法国舆论的纷争,决定批准使用「羟氯奎宁」(Hydroxychloroquine)治疗新冠病毒。

法国著名病毒专家哈乌尔药物最近对二十几例新冠肺炎使用「羟氯奎宁」(Hydroxychloroquine)来治疗后称,该药可以缩短排病毒的时程,有助于治疗新冠肺炎。这一消息让许多疑似患者看到希望要求尽快使用,但也遭到不少专家的反对。他们认为该药尚未经过正式的实验,副作用前景不明,应该如同其它正在进行实验的药物一样经过正规程序。

就在争论激烈不相上下之时,马克龙总统冒风险批准使用「羟氯奎宁」,有关决定刊登在3月26日法国政府公告le Journal Officiel上,内容是,允许治疗新冠病毒的医院和医生使用l’hydroxychloroquine 和两种合并使用药l’association lopinavir/ritonavir,如果病人状况允许并有医生处方,在家病人也可以服用,而在几天前的政府公告中,该药只能用于症状严重的病人。

以下为3月26日法国政府公告的部分法文原文:

le Journal Officiel qu’un décret a été publié ce jour, 26 mars 2020, autorisant la prescription de l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir, sa dispensation et son administration “sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.” Le décret précédent n’autorisait son administration que pour les cas graves.

据巴黎竞赛画报消息说,马克龙总统夫人与哈乌尔医生电话沟通后,劝说马克龙总统本人也与其通话,最后促使马克龙本人改变主意做出上述决定。

另据本台驻台北特约记者陈民峰先前的报道,在法国近期研究初步发现,药物「羟氯奎宁」(Hydroxychloroquine)可以缩短排病毒的时程后,台湾已做出开放性决定,经主治医师评估与充分告知,并经患者同意后,可考虑对于新冠肺炎确诊个案,早期给予「羟氯奎宁」治疗七天。

该报道指,台湾关切的是排病毒时间是否可能缩短,开放使用「羟氯奎宁」正是因为它可以缩短排病毒的时程,希望藉此减少隔离病房的使用。

