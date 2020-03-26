最新经济报告：疫情将重击法国本年度经济

法国国家统计与经济研究所（INSEE）3月26日最新经济报告，为疫情中的法国敲响警钟， 如果封国持续一个月，法国年国民生产总值（GDP） 将下降3%，如果封闭再延长一个月，国民生产总值将下降6%。

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法国国家经济与经济研究所所长让-吕克·塔弗尼尔（Jean-Luc Tavernier）态度谨慎地表示，当前的这份报告并不能非常精准地刻划“封国”带给经济的影响，但足以敲响警钟，预估会被不断修正。

法国最新经济报告指出：全国“封国”将导致法国的经济活动减少35%。遭受打击最严重的领域分别是： 建筑工业、生产制造业（除食品加工业以外）和零售工业； 这三大领域的经济活动，相较于正常水平分别将减少89%、52%和36%。

该报告中指出：法国国民消费水平也呈大幅下降，全国国民消费总额将降低35%， 唯有食品行业例外，全国食品消费总额反而上升6%。但其它一些商品，例如：交通材料， 纺织品和服装的消费总额却几乎为零。

INSEE报告同时指出，法国的商业环境同样遭受自80年代以来最严重的打击，法国2020年商业环境指数下降10%，比2008年法国陷入经济危机时的数据还要低。工业家们对工业领域总体前景的看法，非常消极， 整体衡量指标下降了30%，已达到自2013年中以来的最低水平。而服务业方面，综合指标下降了14% 。 大型批发贸易已经亏损了4%，零售贸易则下降了13%。建筑业在未来几个月将会更加糟糕。

就业环境指数持续下降达到自1991年以来的最低点， 比2008年金融危机时期还要低10%。

法国经济与金融部长布鲁诺·勒·梅尔（Bruno Le Maire）在稍早前的新闻发布会上称，“本次我们遭遇的经济打击可以与1929年的经济大萧条相比”。就早前法国政府预计拨款450亿欧元用于解救当前的严峻形势，勒·梅尔认为，这仅仅是一个开端。

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