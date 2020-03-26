法一名宪兵士官死于新冠病毒 不知何因病情突然恶化

五名法国医生在救治病人死于新冠病毒之后，26日巴黎东南郊Maisons-Alfort兵营一名宪兵士官死于新冠病毒。国家宪兵队（Gendarmerie nationale）发言人对他亲属表示慰问。这名宪兵士兵现年51岁，几天前在家休病假，他有新冠病毒的症状，还没有来得及测试。

广告 继续浏览后续

法新社表示，令人疑惑的是，他不执勤，在兵营中接电话，不知何因被传染上病。目前这个兵营正在追溯和这名士官有过接触的人。这名宪兵士官休病假之后，周三病情开始恶化，还没有来得及送医院抢救就离世了。

最初的消息显示，他死在了家中；但随后的新闻稿又说，他死在了兵营里。这与他在家休病假是矛盾的。死者膝下有三个孩子。

法国疫情没有任何好转的迹象。26日新增3922例；确诊总人数共29155例。24小时死亡365人；共死亡1696人。13904人住院、3375人在抢救。巴黎大区一名年仅16岁的少年死于新冠病毒。法国卫生署署长萨洛蒙表示，576个国营和私营医院在全力救治病患。但疫情还会不断加重。

法国政府正式批准医院可以对病患开羟氯喹药。马赛医院大学地中海传染科主管拉乌尔（Didier Raoult）发推文感谢卫生部长对他提出治疗方案的关注。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅