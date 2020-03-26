疫情下的法国：政府发言人因口罩挨批 谁在私贩口罩

新冠病毒疫情之下的法国,口罩成为紧俏商品，实际上是无处可寻。政府女发言人Sibeth Ndiaye伶牙俐齿却因口罩之危而屡屡说出令人指摘的话，其实也不全是她的错。比如为了说服民众不需要戴口罩，她甚至说自己根本就不会戴口罩，不知道怎么戴，戴口罩可是大学问，不会戴的还会戴出病来。

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最近总统马克龙视察时未戴口罩，记者问起，Sibeth Ndiaye为此解释说：只要遵守人与人间一米的社交距离，总统就不需要戴口罩。接下来她又重复政府的有关不需要戴口罩老生常谈说：只要我们没有病，不是医生护士，就不需要戴口罩。对普通公民是这样要求的，总统也没理由违反。但几个小时后，马克龙总统视察疫区医院时就戴上了口罩。

缺口罩让政府抓狂，也让一些有口罩货源的人动起赚钱的心机。据法国解放报报道：一周前，巴黎警方在巴黎北郊圣德尼省Aubervilliers的一家商店中查出28800个口罩，这些口罩被通过卫生部门交给急需口罩的医院。

警方拘留了这个商店的两个人员，但案件是从远在法国南方的马赛的一家药店发现的，一个非法口罩贩子向这家药店老板出售一批口罩，被警察发现，在审查时老板交代口罩的批发地点是在巴黎北郊的一家商店里；老板家则住在巴黎东部的Pantin。警察搜查了这个老板的家和商店，商店位于充满中国商品批发店的Aubervilliers街区，28800个口罩就在这里被发现。警方拘留了商店的两人，两天后被释放但被立案审查。两人之一是商店老板的儿子，他说自己的父亲目前在中国境内。

法国解放报报道全文没提此案主人公的国籍，但令人猜想可能是法国的华人。

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