法国因应新冠疫情延长居家限行措施至4月15日

鉴于法国境内新冠病毒感染人数持续攀升，政府周五宣布，延长限制居民出行措施直到4月15日，但目前限行措施的具体执行方式不变。

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法国舆论对政府延长限行措施并不感到意外。连日来，全国新冠病毒感染人数不断增多，各地大小医院收治能力面对严重压力，巴黎大区医院床位已逼近饱和。根据卫生部26日晚通报的数字，24小时内，法国又有548名患者接受抢救，2365人住院治疗，使得因新冠病毒感染住院的人数接近 1万4千人。巴黎公立医院危机事务负责人Bruno Riou教授向法新社表示，各医院都在尽力增加抢救病床，但疫情曲线仍然在不断上行，必需得想办法。

截至3月27日，新冠病毒在法国已造成1700人死亡，其中包括一名16岁的少女。这一数字还只是住院死亡统计。法国重灾区大东区仍然不断有新增感染病例。当地医院已无力收治。48名新增患者本周末将通过医疗专列，转往目前疫情尚不严重的波尔多市医院救治。

政府总理菲利普周五在政府危机视频会议之后表示，疫情形势不会很快出现好转。他指出，法国目前面对的疫情大浪，使整个医疗救治体系都面对严重压力。

政府因此决定延长民众居家限行措施，直到4月15日。菲利普表示，届时，政府会根据形势，决定是否继续延长这些措施。

除延长期限外，法国政府没有改变具体的执行措施，但加紧对措施执行的检查监督。根据内政部的数据，警方在各地检查措施执行370万人次，开出罚单22万5千份。

政府总理和卫生部长周六将举行记者会，就政府各项措施，尤其是各界对口罩等医用防护物资以及是否应当普及病毒检测的批评，做出说明。

截至27日，法国政府的限制居民出行措施已经执行了10天。虽然民众对政府延长限行措施并不感到意外，但他们对疫情能否得到控制，以及疫情造成的后果感到不安。根据民调部门IFOP3月21日至23日间为《巴黎人报》所做的一项调查，87%的受访者担心法国经济崩溃，81%的人担心会在疫情中失去亲人，62%的人担心自己会感染病毒身亡， 57%的人担心 收入会大幅减少。

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