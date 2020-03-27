英雄意味着不求回报与牺牲 法专家呼吁警惕塑造悲壮形象

疫情期间法国医护心理健康受冲击，业内呼吁不要把医护塑造成需要牺牲的英雄。

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法国新冠疫情愈演愈烈，死亡人数和确诊人数不断攀升。虽然民众对医护人员的支持是正常现象，但也有业内人士提醒民众，不要让医护的牺牲成为正常现象，因为英雄，意味着自我牺牲。

截至3月26日晚，法国境内新冠疫情死亡人数超过1300人，总理菲利普表示“最惨烈的情况还正在来的路上，接下来几天情况会非常关键”。法国大东区和法兰西岛大区的医院当中情况不容乐观，医护人员超时工作，缺乏防护，患者缺乏必需医疗设备，这些都让医护工作者的心理压力飙升。如果说民众每天晚上自发在自家阳台为医护人员鼓掌已经成为日常，如果说“白衣英雄”和“白衣战士”已经成为全民偶像，那么也有医护呼吁，不要让他们的牺牲正常化，因为医护的本质也是人，道德绑架医护人员，认为这一群体的牺牲是正常的，这是一个危险的现象。

法国心理精神健康领域的两名专家格兰杰和德尔沃戈在3月26日呼吁人们关注医护人员此时的心理健康。格兰杰表示，社会对医护人员的认可与支持如果不能转化成政府真正的对医院的财政支持，就会成为一种有害无益的压力；如果疫情过去之后，政府不能兑现财政支持医院的诺言，医护人员目前暂时得到的心理慰藉就会转化成为怒火。

德尔沃戈则警告，让医护人员背负起“英雄”的名号，十分危险，因为“当你成为一个英雄，这意味着你注定要在沉默当中受苦，牺牲”，因为“英雄意味着不寻求帮助，不要求任何，因为英雄是超人”。因此，“英雄”这一名号，会成为一种非常沉重的负担，而且医护人员会觉得，自己没有理由脆弱，但这是不正常的现象。因为在这种困难时刻，任何人都会脆弱，都会有一个最高上限，一旦超越这个上限，医护人员的心理就会出现问题。德尔沃戈表示，大众对于医护人员的支持，鼓励和认可应该转化成对这一群体实实在在的物质性的帮助与保护，而非凭空增加他们已经沉重的心理负担。医护人员不是铁打的，他们是活生生的人，需要自我保护，需要有脆弱的权利。

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