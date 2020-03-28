应对新冠疫情蔓延物资紧缺 法国已向中国订购总10亿只口罩

据记者从法国卫生部下属卫生总局获得的最新消息显示，为了应对新冠疫情的快速传播及目前存在的医疗物资紧缺状况，截至本周六，法国政府已向中国订购了总10亿只口罩。第一班负责向法国运输中国制造口罩的货机将于3月29日从深圳附近机场起飞。

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当天稍早时法国《世界报》报道，法方从中国订购了6亿只口罩。其中包含7400万只N95口罩。该报道指，为了针对法国国内出现的口罩等医疗物资紧缺现象，除了要从中国订购这一大批量口罩之外，两国间还要以货机空运的方式构架一个“前所未有”的空中运输桥梁。第一架从深圳附近起飞的运输机将于3月29日出发，机上预计会装有1000万只口罩。另一架运输机将于3月31日从中国出发，预计机上应装有数量类似的口罩。报导指，法方从中国进行的大规模采购活动预计还包括对呼吸机的购买，但双方在针对新冠病毒试剂盒的采购问题上尚未达成一致。

法国总理菲利普曾在周四向参议院表示，“我们已经打算好通过运输机从中国运送口罩。这是有计划通过包机进行的。我们可以想象一幅空中桥梁的画面。事实上，这即将发生”。法国政府各部门联合在3月21至22日的周末为此召开了紧急会议，官方就包机的价格和安排等问题进行了磋商。此次会议上，已经谈到了4架次的运输包机，而飞往中国一趟包机能运送大约1000万只口罩，其花费则在150万欧元一个来回。

另据法国新闻广播电台（France Info）随后证实，法方已向中方订购了总10亿只口罩，以应对疫情的蔓延。消息指，按计划从周日开始每周都会有四班由俄罗斯生产的安东诺夫运输机，负责从中国向法国运送口罩。每架安东诺夫运输机一次能运送约1830万只口罩，预计相应班机会飞56个来回。法航还会参与这一空前的空中运输行动。当口罩等货物抵达法国48小时后，将被派往法国公共卫生部门位于全国多地的仓库中以便派发。截至周六，法国境内已有近33000人确诊感染新冠病毒，近2000人不幸病逝。

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