新冠疫情 : 意大利死者过万 法国未来15天艰险

意大利新冠病毒疫情的死者人数在3月28日超过1万人大关, 升至10023人, 西班牙新增832例死亡，创单日新高。法国的情况仍然艰险, 28日的最新数据显示 :一天中新增死亡人数为319人, 死亡总数升至2314人,重症人数为4273人。

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法国总理菲利普周六发表讲话告诉法国民众 :未来的15天将比过去的15天更加困难,病毒在法国的扩展是和在意大利的情况是相似的,病毒总是攻击在先。战斗才刚开始. 法国的确诊人数每三到四天都会翻番, 而全国的急救病床在疫情前只有5000个, 法国的对策有两个,一是扩大急救病床的数量, 二是严格居家避免病毒传染。

法国卫生部长韦杭告诉民众 :政府已经订购的十亿只口罩,主要来自中国,将通过空运抵达,与此同时,法国的纺织业制纸业工厂将转为生产口罩和防护服等救灾产品, 一部分过期几个月的口罩库存在经过检验后仍然可以使用。

在疫情严峻之际的3月28日,法国总统马克龙接受意大利媒体采访称 :他和法国政府对新冠病毒疫情从在中国爆发开始就给予足够认真严肃的关注和重视,他发布禁足令的时间并不迟缓和滞后,法国疫情的时间走势晚于意大利,但法国行动的力度更强硬更快,在疫情发展的每一个阶段,他遵循的原则都是 :在科学家的意见的基础上作出决定,与疫情发展的不同变化相适应,采取与疫情相匹配的合乎比例的措施.马克龙总统认为 :他在疫情危机中的态度一直是清醒和谦虚的,尊重法国社会的特征,法国的民主开放制度,法国的信息自由透明,在实施限制公民自由措施时进行解释并加以平衡。

马克龙总统强调说 :回顾从疫情开始到现在的情况,我们在法国实施的措施是最严格最早的,根据可比的病例数目,我们在法国采取的社会限制措施比其他欧洲邻国要早几天,很多欧洲盟国曾经认为我们的限制措施是过分了,但今天大家都采取了类似的措施来对付这场危机,因为这些措施是必要的, 法国总统马克龙还力主在这次疫情危机中加强欧盟组织的财政金融团结,避免欧盟结构被这场瘟疫的恶浪冲垮。

西班牙卫生部3月28日公布，在过去24小时，新增832例死亡，创单日新高，累计死亡人数增至5,690人。累计确诊病例从前一日的64,059宗增至72,248例，大幅增加8,189例。

德国《柏林晨邮报》统计，截至3月28日上午4时，全国累计确诊增至49,039例，死亡增至350例。

不断激增的数字，越来越多的国家进入紧急状态。英国首相的确诊对于英国乃至西方国家来讲，更像是敲醒了警钟。周六, 英国死亡人数超过千人大关。

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