欧美国家不惜让企业转产以满足口罩防护服呼吸机之需

法国新冠疫情死亡过两千人,口罩防护服成为防疫的短板,3月28日法国总理和卫生部长再次强调:要让法国的纺织业造纸业转行生产口罩防护服等公共卫生用品。

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对于欧美国家来说,这一转产是战略性的,如果欧美各国首脑都将这场危机描述为“战争”的话, 口罩防护服就如同“武器”。中国国内因疫情严重复工率低，促使严重依赖中国供给的欧美各国开始考虑将生产线转回国内。同时有很多公司正在改装设备, 尝试进行跨界生产医疗用品。

法国迪奥(Christian Dior)香水工厂已开始生产消毒洗手液,法国奢侈品巨头LVMH的工厂最近每天都在为巴黎的公立医院生产数千瓶无香型洗手凝胶,也将进行口罩的生产。

英国首相约翰逊曾与英国数十家大型制造商召开电话会议，要求这些公司帮助扩大生产呼吸机和其它医疗设备。汽车制造商沃克斯豪(Vauxhall)在英格兰西部的一家工厂开始组装这些设备。

菲亚特克莱斯勒汽车公司（FCA）已向意大利呼吸机制造商Siare Engineering International Group提供帮助，提高呼吸机产量。FCA还打算在中国改建一家工厂，为美国的第一反应者和医护人员制造和捐赠口罩。

福特汽车公司也表示，该公司与美国和英国政府接触后，正在评估制造救生设备和其它医疗用品的可行性,联手扩大呼吸机的产量并合作生产“电动空气净化呼吸器”。两家公司正在开发一种“利用两家公司零件生产的新的呼吸器”。福特有可能在密歇根州的一家福特工厂生产这种新型防毒面具。福特及其劳工合作伙伴将每星期在福特工厂生产十多万个塑料面罩（face shields）。福特还将使用其3D打印设备为医疗工作者制造一次性呼吸器。

美国白宫启动《国防生产法案》抗击疫情。这部朝鲜战争时期的法案赋予总统权限，可要求和激励企业快速生产疫情所紧缺的医疗防护器材，美国底特律三大汽车公司纷纷表示，正在计划改造他们现有设备,通用汽车正在与一家西雅图呼吸机制造商合作,增加生产量。

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