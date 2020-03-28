法国总理警告四月份疫情更加严峻 快速排查将增至每日10万

法国死于医院病例增至2314人，住院抢救4273人。法国总理菲利普周六警告，四月前半月疫情形势将比现在更形严峻。与此同时，法国卫生部长韦兰宣布，从现在起到四月底，逐步扩大检测规模，实现每日传统检测50000次，快速检测3万次。至六月份，法国每日快速检测将增至10万次。

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韦兰表示，法国目前已订购500万只快速检测剂，这使得法国四月份每天可检测人数新增3万，五月份增至6万，6月份每天增至10万，再加上现在起到四月份实现每日传统检测从12000次增至5万次，预估将有大规模人群得到排查。

韦兰还宣布，法国已向中国订购十亿只口罩，法中已建立“高密度”“空中桥梁”，有利于把中国生产的口罩及时运往法国。韦兰表示，法国每星期需要四千万只口罩，而法国每周只能生产八百万之，“法国的储存并非无限”。

菲利普总理鼓励法国企业创新，制造新型口罩以满足各种需要，现在已有24个厂家被批准生产口罩，每日生产量未来几日可达五十万，在四月份可增至一百万，其中有些类型的口罩可以重复使用，每日洗涤至少五次使用。

法国总理菲利普周六表示：“我愿意坦率地告诉你们，对抗疫情的斗争才刚刚开始，四月份前半个月将比现在刚刚流逝的十五天更加困难”。他说政府的战略上增加重症抢救室床位，让疫情蔓延即重症患者增加的曲线平缓下来。

韦兰宣布，法国重症护理室床位将增至14000至15000张。新冠疫情爆发前，法国抢救室床位只有5000张，目前已增至一万张。

菲利普同时辩护说，政府没有耽误对抗疫情的时机。在3月17日决定封城时，全境只有8000人确诊，死亡病例少于200人。每个人都可以对政府的决定作出评价，但我不承认政府的决定很晚。

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