法国拉乌尔特团队宣布 最新研究证实使用羟氯喹治疗新冠病毒有效

法国生物学家拉乌尔特公布最新研究，通过一项更大规模的实验，再次证实氯喹衍生的药物治疗新冠病毒有显著疗效。不过，他的这一成果仍然遭遇不少科学家的异议。

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这一最新研究周五晚间在网络公布，尚未在杂志刊出，总共对八十名患者使用羟氯喹结合一种抗菌素阿奇霉素治疗进行治疗，其中一半患者年龄小于52.5岁，实验期6-10日，。根据这一研究，“百分之八十一的患者转好”。实验结束时，一位74岁的患者还在急救室抢救，另外一位86岁的患者不治死亡。研究称，大部分患者服用药物不到一周，就明显减少了身体里的病毒。

氯喹是一种抗疟疾的廉价药物，由氯喹衍生出的羟氯喹已有数十年临床应用历史，市场上最多以Nivaquine或Plaquenil药名销售。拉乌尔特团队临床实验时结合使用了阿奇霉素以预防细菌感染。拉乌尔特表示，在给羟氯喹添加了阿奇霉素以后，治疗效果更是非常出奇。

他的团队3月16日公布了第一批对二十几位患者使用氯喹治疗的结果，其中四分之三在六日后痊愈，在法国激起了希望，也引起科学家同仁的批评。

主持氯喹治疗新冠肺炎的马赛大学医院研究所教授迪迪埃·拉乌尔特和他的团队在最新研究中结论说：“我们再次证实使用羟氯喹结合阿奇霉素对治疗新冠病毒有疗效”。

但是，不少科学家周六表示，仍然无法仅仅凭这一研究，就能证实氯喹对治疗新冠病毒有效。他们指责拉乌尔特团队最主要的理由是，在他的研究中，没有加入一个“控制组”，即在80人这个“实验组”之外，同时还应有一个“控制组”见证，对后一组不使用羟氯喹结合阿奇霉素治疗。

针对推上许多人称赞这是一个巨大的进步的说法，伦敦帝国理工教授巴鲁认为拉乌尔特的研究“并不巨大，且让人害怕。”

他表示，这是在一个没有另外一组见证患者的条件下进行的实验，“80名患者差不多是轻症。，服用或者不服用羟氯喹结合阿奇霉素治疗，大部分新冠病毒患者会恢复健康。”。他的批评在推特上得到另外一些科学家的响应。

瑞士科学网Heidi.news评论称，可以打赌，这一新的研究只能说服那些早已信服氯喹有奇效的人。

使用氯喹以及其衍生物羟氯喹进行治疗新冠病毒实验，使得拉乌尔前处于全球争议的中心。部分医生，部分国家呼吁大规模使用羟氯喹。美国总统特朗普形容这是“天赐礼物”。

但更多的科研人员以及卫生机构则呼吁必须等到严格的实验结果出台后才能得出结论，他们警告，目前就采用上述疗法风险很大。

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