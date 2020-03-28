法国新冠病毒疫情严峻已经杀到年轻人

专家一直说新冠病毒对老年人和有健康问题的人毫不留情，但对年轻人和儿童伤害不大，但自从一位住在巴黎郊区的16岁女孩子因患新冠病毒肺炎很快去世后，更多的法国人开始害怕了。而最新消息显示：目前在住院治疗的重症病人里，有42人的年岁在30岁以下。

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性格外向身体健康的16岁女孩子julie还是中学生，却因患新冠病毒肺炎而在住院几天后就去世了，令她的家人悲痛和震惊。

据她的妈妈说：julie 开始就是轻微咳嗽，她喝止咳药治疗不管用，渐渐感到气喘而去看医生，医生检查后叫来急救车送她去附近医院，后来又被送进巴黎市内著名的儿科医院，在两家医院中做了两次病毒检测，第一次结果未出来前，第二次结果先出来了显示是阴性，医生护士都放下心，她的母亲也是，但她发现julie的状况越来越不好，说自己心脏难受。这之后传来坏消息：第一家医院转来了检测结果却是阳性，一下子让所有人紧张起来。她的母亲深夜离开医院回家后不久就被叫回医院，到医院后，julie已经去世。她的母亲和姐姐摸着julie还带体温的手和前额时得知：这将是她们之间的最后一面。

按照对传染病死者的规定，家人无法再为告别人世的julie穿衣化妆。等到最多只能有10人参加的葬礼那天，家人看见的只是一个不能打开的棺材。她的母亲和姐姐只能保留julie的项链和手镯，其他物品都将被烧毁。

自从法国新冠病毒疫情延烧以来，许多法国人都形容这是百年未遇的瘟疫，但每天对疫情的报道是些抽象的数字。有关病情进程发展的具体描述少而又少，住院的重症病人是怎么好起来的？又是怎么离世的？都成为不被言说的秘密。

3月27日周五晚间，禁足令第11天，法国总理宣布禁足令延长两周。到这一天为止已经有1995个新冠病毒肺炎的死者，从周四到周五的24小时内，就有299人死于法国各地的医院，并不包括死于养老院的老人。如果按照目前的死亡速度，再过3天到4天，就会有再有千人送命，使总数达到3千人。目前法国住院患者达到15732人，在海外属地有76人。其中被抢救的重症有3787人，比24小时前增加412人。在最严重的病人中，60岁以下的占了三分之一，其中42人的年令在30岁以下。唯一令人欣慰的是：有5700个以上的病人治愈出院。

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