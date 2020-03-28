法德团结 法国又一城空运重症患者赴德治疗

3月28日星期六，一架军机从法国梅斯市向德国运送新冠病毒感染者接受治疗。这是梅斯市首次空运感染者前往德国。

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3月28日早间，法国东北部梅斯市两名新型冠状病毒感染重症患者搭乘一架陆军用NH90飞机，前往德国北莱茵-威斯特法伦州的埃森市接受治疗。法国军务部部长弗洛伦丝-帕尔丽表示，接收法国病人的德国医院目前仍然有接诊能力，这是法德两国之间名为“抵御”的联合行动的最新措施。

当天早些时候，帕尔丽与德国军务部部长克朗巴-卡伦鲍尔通了电话，就本次病人转移行动的细节进行探讨。帕尔丽表示，法国“深深感谢我们的德国朋友，感谢他们的支持和团结，法德两国共同致力于抗击新型冠状病毒疫情”。卡伦鲍尔回应称，德国将和法国一道，共同面对人类的这场危机。

梅斯市地区中心医院急诊处处长表示，预计3月29日运送另外两名患者前往德国。其他患者向德国境内的转移行动将陆续进行。他表示，从疫情开始到现在，德国已经接收从法国转移过去的十多名新冠病毒患者。

截至记者发稿，德国境内确诊感染人数48582人，死亡325人，德国政府3月28日宣布，不会在4月20日之前放松管控。从三月中旬以来，德国关闭所有学校，商铺，餐厅，娱乐场所，健身房以及一众公司。德国总理办公室主任布劳恩认为，“德国民众目前对防疫规则的遵守程度堪称范例，这也是我坚信未来今天会越来越好的基础”。

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