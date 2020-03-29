法国一前部长死于新冠 为法国政治家第一例

3月28日到29日夜间，一名75岁的亚美尼亚裔法国政治家帕特里克-德威让（Patrick Devedjian）死于新型冠状病毒感染，这是法国政治人物当中的第一位。

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75岁的帕特里克-德威让在3月25日确诊新型冠状病毒感染之后入院接受观察治疗，26日在推特上更新健康状态，称自己虽然“遭到疫情袭击，但可以直接见证医生和护士等所有医疗人员的杰出工作”。他还写道，自己“很疲倦，但多亏了优秀的医护人员，病情已经稳定下来，艰难恢复，向全体医护人员致谢，也感谢他们时时刻刻对所有患者的照顾”。发表这一则推特信息之后的第3天，帕特里克-德威让不治身亡。

这一消息首先由德威让所在的上塞纳省政府媒体联络部发布，随后得到法新社的证实，法国参议院主席随即在推特上悼念德威让，称他是一位“勇敢的人，为了安东尼市和上塞纳省倾尽全力”。巴黎市长左派成员伊达尔戈悼念德威让称“他的逝世令人悲伤，今天我们的亚美尼亚朋友们失去了一位弟兄”。法国另一位前部长，欧盟政治家，左派人士莫斯科维奇悼念德威让，表示“我们的观点的确不曾相同，但我曾乐于与这位有才识，有修养，以独特方式主张自由的欧洲理念捍卫者辩论”。和德威让同在上塞纳省任职的右派政治家尤万则认为，“德威让是我们当中最优秀的，他是非常自由的反体制知识分子，非常幽默”。

德威让生前是一名律师，曾任上塞纳省省政府委员会主席，安东尼市市长，中右派政党“保卫共和联盟党”发言人，右派党人民运动联盟秘书长，地区自由事务部代理部长，工业部代理部长，2008年经济危机期间重振计划执行部长等职位。

德威让的父亲是生于土耳其的亚美尼亚工程师，因亚美尼亚种族屠杀事件而移民法国。德威让的母亲来自法国西北部沿海小镇。亚美尼亚种族屠杀阴影曾在阿尔及利亚战争期间促使德威让加入极右翼，他的政治生涯也是从极右翼开始，但后来的律师生涯期间他转而接近代戴高乐主义运动。后与法国前统合参谋总长万博米什的女儿结婚，是4个孩子的父亲。

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