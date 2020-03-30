新冠疫情：法国单日死亡人数创新高 多地死亡率大幅上升

法国新冠肺炎死亡人数继续攀升，周一（3月30日）宣布的数据显示，过去24小时有418人死亡，是单日死亡人数最高纪录，死亡总数达3千人。法国卫生部总干事萨洛蒙在上周六曾宣布全国死亡率同比上升了9%。

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法国统计局INSEE 3月26号曾经破例公布了的一个死亡统计数据，这份统计明确指出，从全国范围看， 今年3月1号至16号的全国死亡人数低于2018和2019年同期数据。但在法国部分地区呈现出因各种原因造成的死亡率大幅上升的趋势。

从这些数据可以看到，新冠疫情最严重地区死亡率大大上升，疫情中心之一上莱茵省增加了38％丶南科西嘉岛为 31％丶德塞夫勒为27％丶孚日地区为16%，在最先成为疫情中心的瓦兹省，这一增长率为14％。

在这一数据被公布两天后，法国卫生部总干事萨洛蒙于3月28日在巴黎举行的新闻发布会上就疫情发表讲话时表示，从全国范围来看，在3月16日至22日期间，死亡率大大高于预期，增加了9％。

萨洛蒙进一步指出，法国本土的五个地区受影响最大分别是大东部大区丶上法兰西大区丶勃艮第-弗朗什孔泰区丶巴黎大区和科西嘉岛，各个年龄段的死亡率都在增加，但他补充说：“过高的死亡率关系到65岁以上的人们。”

法新社周一根据各国公布的数据统计报道，全球183个国家和地区现有72万7千人被官方证实感染新冠肺炎，死亡人数增至3万5千多人?其中2万5千在欧洲，而意大利和西班牙死亡人数最多，分别超过1万和8千人。

据有迹象显示，意大利和西班牙几天来出现了死亡和感染人数均有所下降的趋势，让人产生疫情出现拐点的希望。

美国目前感染人数为全球各国之最，总计已有14万3千多例确诊，2500多人死亡。欧洲累计共有近40万人确诊。所有的数据都在不断变化中。

由于缺乏疫苗和被证实有效的治疗方式，目前全球近四成人口shou到不同程度的人身自由限制以遏制疫情蔓延 。

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