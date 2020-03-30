新冠病毒：巴黎对北京和莫斯科称“团结互助不能被利用”

法国一位国务秘书周日表示，在新冠病毒大流行的危机中，中国和俄罗斯不能将他们向其他国家提供的援助“工具化”。并为这两个国家对自己提供的援助进行“大肆宣传”感到遗憾。

广告 继续浏览后续

在法国广播电台、《世界报》和法国电视台的节目“政治提问”中，法国欧洲事务国务秘书阿梅丽•德·蒙夏兰表示，“团结互助不能被工具化”。她说：“有时用制作精良的图像对时事进行工具化宣传是很容易的”，并特别强调：“自己正在谈的是中国、俄罗斯正在进行的表演。”

目前，中国的新冠病毒疫情似乎已经结束，和莫斯科一样，北京也被质疑想利用自己所提供的援助，特别是对欧洲国家的援助，来颂扬其权力模式。

北京于3月12日向罗马派出了9名中国冠状病毒专家，并运送数吨的医疗用品援助。

即使在派谴病毒学家到意大利的同时，还不忘批评欧盟，俄罗斯也正在利用其“软实力”，根据其批评者的意思，这也意味着虚假信息。

欧洲事务国务秘书称：“做了要做的事情，这很好，我们感谢他们。”但她注意到，欧洲，特别是法国，在疫情危机的关键时期，也为中国提供了帮助。她说：“在中国需要的时候（...），欧盟向中国发送了56吨物资。

不过，国务秘书也承认“不应该落入统计、工具化、和计算之中，那将是不恰当的”。但她坚持称：“我要对所有的人说，我们是团结互助的。仅此而已。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅