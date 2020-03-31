法启动大型科研项目检验羟氯奎宁对新冠肺炎疗效

法国昂热医学院31日宣布启动一项大规模、高标准科研项目，以确定不断引发争论的羟氯奎宁是否对治疗新冠病毒肺炎有效。项目主要负责人Vincent Dubée教授31日在新闻发布会上表示，该项目将按照最高科学标准和方法，观察1300名新冠病毒Covid-19感染者的治疗方案，以保证其最后的结果分析不存疑点。

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根据Vincent Dubée教授的介绍，项目将于4月1日启动，由包括昂热医学院在内的33家法国医学机构联合进行，将1300名新冠病毒感染者分为实验组和对照组进行双盲法试验， 也就是一半患者使用羟氯奎宁，另一半患者使用安慰剂，但无论是主持治疗的医生，还是病人，都不知道所使用的是羟氯奎宁，还是安慰剂。

接受实验者或者年龄在75岁以上，或者需要吸氧但不处于呼吸系统严重衰竭状态。

Vincent Dubée教授表示，该项研究不预设立场，只希望能为目前围绕羟氯奎宁治疗新冠病毒方案的争论画上句号。

相关研究预计会在几周后得出首批结论。

在此之前，法国马赛病毒专家哈乌尔曾公开两项研究结果，认为羟氯奎宁可以治疗新冠病毒肺炎。但学界对这两项研究的结论看法不一，令政府对放行这一治疗方案十分犹豫。而且，最近几天，几名有新冠肺炎症状的患者自行使用该药后，出现心脏毒性等严重副作用，并有3人死亡。研究人员正在努力确定，这种病情发展是否与使用羟氯奎宁有关。

法国卫生部门借此再次告诫有新冠病毒肺炎症状者不要自行使用该药。

与此同时，中国武汉人民医院31日也在网络上公布一项针对62名感染者的试验结果，谨慎地认为羟氯奎宁可能确实对治疗新冠肺炎有效。但这项研究结果并未经过专家鉴定。

另外，美国医药管理部门29日宣布允许对住院治疗的新冠肺炎患者，在医生监督下使用氯奎或羟氯奎宁，但警告患者千万不要自己做主服用此类药物。

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