马克龙：年底前完成口罩自主生产 必须重建法国和欧盟主权

法国总统马克龙周二在走访一家位于西部昂热市郊区的口罩制造企业时表示，希望到今年年底前，实现法国在口罩生产方面的“完全自主”。他还强调，“我们应重建法国和欧盟主权。”

广告 继续浏览后续

马克龙在视察西部的中小型口罩制造商Kolmi-Hopen公司时讲话称，“未来将与过去不同，我们必须重建属于国家和欧盟的主权”。他说，“我们在（疫情）危机前已经开始这么做了，我们通过了能够使国家更具竞争力的政治改革，但为了重新找回自主独立和发展更多的法国制造，我们需要重拾道德力量和意志力。”

具体而言，马克龙提出希望在年底之前，让法国在生产面具的领域获得“完全自主”。为了应对目前法国国内口罩等医疗物资在疫情压力下的紧缺问题，法国卫生部近日宣布已向中国订购了10亿只口罩。但在当天的讲话中马克龙提出，为了达到这一新的目标，无论是N95口罩还是手术用或其他的口罩类型，“到了4月底法国的产力将增加1000万只”。他还证实，一个由四大工业企业组成的联合企业已经成立。该企业立下的目标是到5月中旬生产1万个呼吸机，以用于支持境内物资紧缺的医院和医护人员。他还称，“我们的优要任务是，更多地在法国和欧洲进行（口罩）生产”。

马克龙此次拜访的工厂位于昂热市郊区，在签订了35份定期合同后，该工厂现在每天24小时都在运转以提高产量。 它每天能产出27万只N95口罩（每周近200万）和45万只外科口罩（每周300万）。这些口罩从弹绳到面罩的所有材料均在法国制造。法国四家口罩公司的产量还将增加，使全国范围的产量从4月的每月1500万只增加到4000万只。但总统府指出，法国医护人员和疗养院的需求估计为每周4000万只口罩。

马克龙并表示，为了实现政府在“药品、呼吸器和口罩”方面的定购，公共卫生机构（Sante Publique France）获得了当局“ 40亿欧元的专项拨款”。 当被问及作为国家元首所面临“让疫情失控”的批评声音时，马克龙则强调，“当我们在进行一场战斗时，必须团结一致才能赢得胜利”。他称，“还有我认为，那些已经开始试图开展审判的人们，当我们还没有赢得战争的胜利时，这样做是不负责任的”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅