春假即将到来 法国内政部严厉警告不要春游

法国的紧急健康状态颁布之后，法国大部分地区的天气晴朗为主，风和日丽的早春加上即将到来的春假，让政府倍感防疫的紧迫，担心民众在春假期间减少防疫警惕性。

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4月1日星期三，法国内政部长卡斯塔纳严厉警告国人，几天之后即将到来的春假并不意味着可以出游。他表示，“简单直白来说，就是说人们不可以在封城限足期间出游”。根据学区划分，本周五，法国第一批即将进入春假的地方包括法兰西岛大区和南部奥奇丹。卡斯塔纳表示，这两个大区的公路主要路径已经有警察严加把守，机场和火车站也会增派警察来防止不听劝阻的人们出行，不顾禁令出门的人将会受到惩罚。上述这两个大区的火车站运力已经减少到往日的6%。

卡斯塔纳同时要求各地警察局严查旅游景点地区季节性假期出租房的情况。他表示理解特殊情况对各个家庭的冲击，但人们需要保持戒备。巴黎警察局已经响应内政部长呼吁，称“将以最坚决的态度进行巡逻”，“所有出行的人都必须随身携带特殊时期出门理由事假条，或者由雇主开具的工作性质的出行情况说明”，“如果没有这些事假条，出行的人无权上路，上火车，或者上飞机”。从3月17日法国正式进入限足状态以来，全国统计到将近6百万次出行检查，惩罚罚单开了36万张。

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