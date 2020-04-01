法国单日新增死亡509人 养老院死亡数字仍未系统统计

法国4月1日仅医院里单日新增死亡509人，死亡总数超过4千，现有约6千人接受抢救。

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法国健康局在4月1日星期三晚间公布更新的统计报告，当中显示过去24小时之内，法国境内医院当中统计到的新增死亡人数为509人，前一日新增死亡人数为499人；4月1日入院接受治疗者新增1882人，新增确诊感染者4861人；按照累计总数来看，法国境内死亡人数达到4032人，确诊感染者达到56989人，目前住院者人数一共24639人，正在接受抢救者共6017人。对此，健康部长萨罗门表示，“法国原有的重症抢救能力大约在5000人左右，现状超过了我们在疫情之前所能承受的范围”。

萨罗门表示，根据更新的数据，死亡者当中，超过70岁的老年人占据83%。但同时提醒，目前统计到的死亡人数暂时还不包括养老院的数据，而一些养老院已经遭受了新型冠状病毒疫情的严重冲击，“法国正在逐步实现社会医疗系统上交数据的机制，现在数据正在统计的路上”。

目前法国每天大约检测民众3万人，远远少于邻国德国，这也是法国在野党频繁指责政府的原因之一。对此，政府表示接下来几天到几周时间之内，将会有血液检测和快速检测试剂到货，几分钟之内可以给出结果。由于防护，急救，检测等诸多不足，法国政府目前采取的策略是：缓和疫情爆发增长线，重点保住医疗系统不崩溃。在疫情重灾区，大东区和法兰西岛大区的重症病人还在陆续被转移到医疗系统饱和度较低的区域，其中巴黎将在这个星期四向外额外转移100名重症患者。

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