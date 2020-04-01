法国和美国爆发中国口罩争抢事件

4月1日星期三，法国遭受新型冠状病毒冲击最严重的大区之一大东区的区长谴责美国抢夺法国在中国订好的一批口罩，而这并非个例。

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大东区区长让-洛特纳在法国电台RTL的一档节目中表示，这批口罩本来是法国在中国已经预订好的，但在中国机场的停机坪上，被美国人买走。洛特纳称，“在停机坪上，美国人拿出钱，开出了比法国开的价高三倍或者四倍的价格，因此真的需要为之而战”。洛特纳还强调，之后，“这些口罩飞向了美国，而非法国”。

洛特纳抱怨道，“这很难办，我们全天候奋战，就是为了让口罩到货”，他还透露他所管理的大东区专门为进口的口罩准备了一个特别办公室，专门来“赢得市场”。

无独有偶，法国西南部普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区也出现了类似遭遇。普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区区长在刚刚过去的星期二在接受俄罗斯媒体“今日俄罗斯”访谈时抱怨，称有美国采购者抢夺了法国从中国预订的部分口罩。法新社也跟进了这一事件。有关法国这两个大区区长的抱怨，美方暂时还没有回应。

大东区这个星期已经收到了从上海订购的2百万只口罩。法国各地从中国订购的口罩数量为6千万只。总统马克龙在本周二承诺，要在今年年底之前“使口罩的生产全部独立化”。

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