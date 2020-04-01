法国国民议会质询政府新冠危机应对措施

法国国民议会不同党派40几名议员组成资讯小组 ，4月1日首次在国民议会质询政府，要求政府就其新冠疫情危机中的多项措施做出说明。

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政府就其政策措施每周接受议会两院议员质询是法国政治生活中的正常程序。

在公共卫生紧急状态下，议会权限相对缩小，政府很多措施可以不经过议会讨论，直接以政府法令的形式宣布。但议会两院3月22日通过公共卫生紧急状态法时，也保留了对政府的监督权利，以保证民主体制继续运作。不过，因应防疫措施，周三参加政府质询活动的议员人数只有四十几人。他们由议会不同党团代表组成，小组负责人及报告人为国民议会议长菲朗。

资讯小组周三下午举行成立会议之后，与政府总理和卫生部长以视讯会议形式，展开质询。

新冠疫情在法国不断扩大，政府的危机处理措施在社会中引发越来越多的质疑和批评，诸如口罩危机、监测手段不足、医院人员及物资配置捉襟见肘、药品短缺、以及一系列经济及社会措施是否得当等等。总理和卫生部长将就此一一做出解释。

这个资讯小组是公卫紧急状态下的特殊形式。疫情危机过后，该资讯小组的权限将与议会调查委员会的权限相仿，以便对政府各项措施展开调查。届时，小组负责人将不再是来自执政大党－共和国前进党的国民议会议长，而是议会最大在野党，也就是共和党人党推选的人士。共和国前进党议员向法新社表示，这样做可以避免对执政党把控讨论日程的嫌疑。

参议院也在考虑在合适的时间，成立此类调查委员会。

国民议会共产党议员团仍然希望现在就成立议会调查委员会，他们认为目前的资讯小组的活动权限过于宽泛。

法国不屈服政党则警告说，马克龙应当明白，疫情下的国民团结并不是一张空头支票。

一些民选议员此前已经联合向司法当局起诉政府的危机处理方式。

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