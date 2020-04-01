法国宣布研究按地区按检测按年龄逐渐解除限足令

按照现阶段防疫政策，法国的封城限足令将持续到4月15日，但所有人都心知肚明，4月15日之前，紧急卫生政令将被延长。具体延长到何时虽然暂不可知，但有多个领域的参照点显示，很有可能初夏之前，不会放松。

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法国总理菲利普在4月1日表示，政府正在研究一种可能性，按照区域，检测结果，以及群体年龄，来逐步解除目前的限制令，法国解除这种限制，很有可能“不是一次完成，也不是一次性解封全体人员”。他在国民议会表示，“具体的实施策略正在研究当中，预计几天或者几个星期之内完成计划的制定”。菲利普还说，“解除封禁状态，取决于病毒传播的情况，法国人口多少比例已经免疫，取决于很多我们现在暂时没有掌握的因素，尤其是大规模检测的可能性”。

4月1日星期三，法国政府发言人西贝斯-达耶表示，“政府现在还在大量搜集科学数据，国家决策层正在考虑很多种可能性，但现在准备走出危机，的确太早了”。总理菲利普的近前人士也表示，“总理认为目前讨论结束封城限足，不合适”。

虽然政府暂无具体何时可以解封的消息，但为政府卫生危机状态政策提供科学凭据支撑的科学委员会早已声明，建议至少限足6个星期。其他一些参照点也正在浮现。首先就是法国传染病学领域多位专家认为，业内普遍认为，在没有大规模排查感染者之前，很难说人们何时能够回归正常生活轨道，因为“80%的感染者只出现很少的症状，甚至没有症状，因此不进行大规模检测，就不能确切了解疫情发展到了什么阶段”，“需要在人群当中紧急进行大规模的，具有代表性的检测”。截至目前，法国每天对大约3万人进行检测，但卫生部长维兰表示，“能够检验个体血液中有多少病毒抗体的血液检测，现在还不完备，要等几天，甚至几个星期，才能开始做这种血液检测”。

另外一个不容乐观的参照点：法国报纸北方之声报道指出，目前法国每个星期消耗约4千万只口罩，但国家要进口的口罩数量超过10亿只，这些口罩订货的发放将持续14个星期，按照这个速度来看，口罩的发货要持续到今年6月29日。

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