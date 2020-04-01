法国疫情严重拐点无期 总理将接受议会听证

周三（4月1号）法国进入全国居家隔离第三周，疫情似乎没有减缓趋势。周二公布的数据显示，已有3523人被新冠病毒夺去生命，周二一天有499人死亡，是单日最高“记录”。法国总理和卫生部长今天将就疫情相关问题接受国民议会议员听证。与此同时，民调却显示，法国人对总统和总理的支持率均创下新高。

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法国疫情依然严峻，法国卫生部总干事萨罗蒙周二指出，目前的局势在法国医疗史上史无前例。据法国卫生部周二晚发布的统计，22800人入院治疗，其中5565需要急救的重症患者。大巴黎地区目前已经成为东部地区之后的重灾区，死者占全国总数的三分之一。但可怕的是，疫情拐点尚没未到来。

为了缓解大巴黎地区的医院的压力，今天，向其它疫情缓和地区转移患者的行动继续进行，将有36名患者由高速火车运送到布列塔尼地区的医院进行治疗。

在另一个疫情中心，东部大区，今天也将有21 名患者被转移到邻国卢森堡，德国和瑞士的医院。

3月18号以来，已经有288名患者被转移到压力较小的地区和邻国，而未来几周，转移行动将持续进行。

今天，法国总理菲利普和卫生部长维兰将就“新冠大流行的影响，管理和后果”接受国民议会听证，特殊时期，这次听证将通过视频会议的方式举行。据悉，共有31名来自各个党派的议员将就口罩，检测试剂和医疗设备缺乏等问题发问，同时他们也将关注政府采取的经济和社会措施。疫情之后，国民议会也将在未来将成立调查委员会就所有的相关问题进一步进行调查和追责。

但是，据费加罗报报道，虽然法国政府收到应对疫情迟缓，准备不充足等批评声，目前绝大多数法国人认可政府采取的隔离措施，最新的民调显示，总统马克龙的支持率达到46%，是两年来新高，同样位于抗疫第一线的总理菲利普的支持率也达到43%，二月份以来上涨了7个百分点。

另外，值得一提的是，由于缺乏旅客，巴黎南郊的奥利机场周二晚间完全对公众关闭，在未来一段时间，将只保障国家航班，医疗航班和紧急改航。 法国铁路公司SNCF称，隔离措施也大大减少了高铁数量，流量已达到“下限”，每天只有42辆TGV运行，而正常日流量是700辆。

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