法兰西岛大区主席:美国的确抢购中国口罩 但我们选的货到付款

美国抢购中国口罩继续发酵：法兰西岛大区主席称美国的确有高价买走法国认准的口罩的现象。

广告 继续浏览后续

法国和美国之间抢订中国口罩的纷争仍在继续。继本周法国大东区和普罗旺斯-阿尔卑斯蓝色海岸大区主席抱怨美国用现金在停机坪上高价买走法国订的中国口罩后，法兰西岛大区主席瓦莱丽-佩克莱斯在4月2日星期四也表示，的确有中国的口罩“逃过”法国订购，飞向同样急缺口罩的美国。

佩克莱斯在LCI的一档电视节目当中表示，“美国出了高价，买走了法国此前已经确定的一批货品”，但“经济上没有损失，因为法方从来没有提前付款，这批货只是从法方眼前溜走了，我们没能拿到这批货，我们没能下单”。佩克莱斯具体解释道：“我们选择的是货到付款，因为我们想先看到口罩再说；而美国人则是先付了现金，但没有看口罩如何。对于那些趁着全世界都陷入麻烦而做生意的人来说，这的确很具有吸引力”。

佩克莱斯表示，“政府10天前刚刚允许各大区订购口罩，之后我们就到处‘寻宝’，寻找这些可以救命的口罩”。虽然承认美国的确有迅速买走中国口罩的现象，但佩克莱斯表示，“法国和中国企业之间有着安全的渠道，尤其是和法兰西岛大区，中方定期向法兰西岛大区输送货品，每周都有”。她还解释道，“法兰西岛大区和亚裔族群有着非常强的纽带，法兰西岛大区拥有很大规模的法-中群体，正是多亏他们，我们才保证了这些供应”。

对于法国三位大区区长有关美国高价买走中国口罩的说法，美国在4月2日予以否认。法新社引述一名希望保持匿名的美国官员的话说，“美国政府没有购买任何中国应该向法方交付的口罩，任何其他说法都是假的”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅