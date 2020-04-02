法总理称防疫大坝暂时能抗住 首次系统计算新冠养老院死亡数字

新冠病毒在法国致死达5387人，首次系统性加入养老院死亡人数，政府推迟举办多场国际峰会，总理强调解除封城限足令“不可能是明天那么快”。

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截至4月2日晚22点，新型冠状病毒法国医院单日新增死亡471人，医院累计死亡4503人，养老院统计到累计死亡884人，全国累计新型冠状病毒死亡人数5387人。在此之前，政府并未对养老院当中的死亡数字进行系统性计算。虽然已经开始结合养老院死亡数字分析疫情，但法国健康局局长萨罗门提醒，现有的数字是“非常局限的”，暂时还不能反应全部真实情况。

从确诊感染人数来看，法国目前有73743人确诊，每日检测人数仍待提高；从住院情况来看，法国4月2日单日新增入院接受抢救治疗人数382人，目前一共有6399人接受抢救，全国共有2万6千人住院。这一数字和本周一相比有增速放缓的趋势。然而，法国目前重症抢救床位5千个，实际抢救人数依旧超过床位数量。对此，总理菲利普当天晚间表示，他认为法国的医疗系统还能撑得住，但需要动员人们，需要保持警惕，堤坝现在还是起作用的，要全员继续努力让它不崩溃。

总理菲利普4月2日提醒国人，虽然理解春假即将到来人们迫切的心态，但“一定不要春游”，“解封不是一朝一夕的事，需要警惕病毒第二波攻击”。他认为，“最糟糕的莫过于，纪律弱化”。

面对疫情，法国政府4月2日消息，将推迟举办原定在6月到7月之间举行的多场国际峰会，包括原定6月4日在法国波尔多举办的非洲-法国峰会，原定在6月11-15日之间于南法马赛举办的世界自然大会，原定于7月7-10日在巴黎举办的“平等一代”论坛等。

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