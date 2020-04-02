遏制新冠病毒措施震动全球乳制品产业

世界乳制品产业正在努力适应因对民众实施禁足令而突然引发的消费习惯的变化。这在法国极为罕见，正当处于采集产奶高峰期的时候，奶农被要求减少牛奶的产量。

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至少减产2％到5％，以换取没有生产的每升牛奶三角两分欧元的补偿。如果欧洲委员会批准，这将是法国乳制品联合会向奶农提出的建议，该联合会聚集了乳制品的生产者和加工者。但在生产高峰期进行减产并不容易，因为母牛经过一冬，最终可以露天放养了。为了减产将不得不减少它们的食物摄入量，每天挤奶要从两次减少到一次。

减产举措为了减缓鲜奶价格的暴跌，行业也正努力吸收价格的下滑。为防止新冠病毒传播，餐馆和食堂关张，致使奶酪等产品的消费量急剧下降。被禁足在家中，消费者也放弃了零售奶酪，更喜欢鲜奶，酸奶和黄油。

乳制品业必须适应这一紧急情况，有时也像疫情严重的东部大区那样，必须减少20％到30％的员工。此外还必须将多余的鲜奶转化成奶粉，奶粉厂的干燥塔正在全速运转，可是这又加速了鲜奶价格的下跌。

世界牛奶价格，在中国关闭三个月后，仍然持续下跌。作为世界第一的乳制品进口国，中国已经更加大规模地放弃了这类食品。并刚刚开始将集装箱寄回其他大洲的出口商。

随着隔离措施蔓延到世界各地，牛奶价格的下跌已成为全球现象。在欧洲，德国失去了意大利市场。在美国，奶农也受到销售量下降的打击。

在印度，鲜奶开始被倒掉。由于当局禁止各邦之间的运输，鲜奶不能运往工厂。肯尼亚虽然提高了奶农的收购价，可这是因为它禁止了邻国乌干达的牛奶进口，以至于乌干达的奶农抱怨收入减少了八倍。

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