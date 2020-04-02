马克龙致电塞总统:欧盟援助也很多 比中国给的多

中国医疗援助得到塞尔维亚政府积极欢迎，法国总统马克龙强调，欧盟对塞尔维亚的医疗援助也是很多的，“比中国的多”。

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法国总统马克龙在4月2日星期四对塞尔维亚总统武契奇表示，面对新型冠状病毒疫情冲击，欧盟对塞尔维亚的援助也是很多的，而且“多过中国给的”。

法国总统府爱丽舍宫透露，在这通电话当中，马克龙向武契奇表示，他本人以及法国都与塞尔维亚团结在一起，面对这场危机，并且巴黎支持塞尔维亚的欧洲图景。塞尔维亚的“欧洲图景”指的是该国加入欧盟的愿望。

马克龙还强调了新冠疫情当中，欧盟给予塞尔维亚的援助。他提醒武契奇，欧盟“在3月27日为塞尔维亚提供了40吨医疗物资，援助款总额达9300万欧元”，“这比中国的要多”。

武契奇曾在3月21日于塞尔维亚首都贝尔格莱德机场迎接中国专家团，并亲吻了中国国旗。他还表示，“中国专家是第一批打赢疫情战争者，从今而后，他们说什么，我们就照着做”。武契奇解释说，塞尔维亚“除了依靠中国兄弟，别无他法”，并谴责“欧洲团结是不存在的”。

法新社贝尔格莱德站4月2日引述欧盟数字称，20年间，欧盟向塞尔维亚医疗健康领域提供了4.5亿欧元，本次为了帮助塞尔维亚应对新冠病毒，欧盟已经额外解冻了9300万欧元。与此同时，数十年以来，中国政府向塞尔维亚提供了直接或间接贷款，基础设施建设，能源，安全领域数十亿美元。

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