新冠推法国驶入未知境地

4月3日，法国总理菲利普在一场线上会议期间对大约250名议员表示，随着新冠疫情的发展，法国进入了“未知的境地，法国经济从未经历过如此剧烈而大规模的暂停，法国现在见证的，是史无前例的，无论从卫生，经济，政治，民主等角度来看，都造成严重的威胁”。他要求议员们按照选区，向民众解释政府的防疫决策，同时把各个选区民众的信息，传递给政府。

广告 继续浏览后续

在总理菲利普的动员令之下，执政党开始以非正式的形式思考如何面对疫情之后的局面，国民议会的金融，经济，社会事务等各个委员会将对此进行讨论，之后各委员会负责人进行意见汇总。执政党方面表示，疫情之后，法国要从各个领域“修复国家”，生态，教育和金融等将“进入长期转型”。

截至目前，疫情影响之下，法国申请部分失业的企业数量已逼近50万人，雇员人数达到5百万，其中私营公司占到四分之一。申请到部分失业的企业员工继续保留其工作合同，领取的补助是税后工资的约8成，最高上限是最低工资的4.5倍，全额由国家承担，企业可自行选择额外补贴员工与否。

与此同时，法国公共账务部长达马南承诺，走出危机的办法将不会是增加赋税，需要警惕那些看起来还不错，却对增加就业不利的措施。达马南宣布，暂缓企业的社会分摊金与税务缴纳，加速通过税务返还的方式支持企业挺过去。他还呼吁能力有余的企业与个人展现“国家团结”，通过即将出台的途径捐款。这也增加了恢复巨富税的呼声与讨论，较为温和的工会法国工人民主联盟主席洛朗-贝尔热建议，可以通过恢复巨富税，寻求走出危机的财政办法。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅