法国疫情禁足居家期间，全国食物供应充足运输顺畅

法国疫情禁足居家期间，全国食物链供应和物流运输保持稳定运作。这是4月3日法国交通部国务秘书对媒体的表述。

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负责法国交通的国务秘书让‧巴蒂斯特‧杰巴里（Jean-Baptiste Djebbari）接受《法国西部报》（Ouest-France）采访时表示，法国人被要求居家禁足期间，全国物流运作顺畅，各地分销商、超市的供货都得到保障。他向维持社会运转必需的各行业所有工作人员致敬，而相关公司和企业会最大程度为一线工作的员工提供应有的卫生保护用品。

法国交通部国务秘书还说：虽然本周一度出现某些食品如面类、鸡蛋、包装材料、谷类商品的阻塞，但很快找到了解决方案，总体上，全国的食物链不会出现短缺。

与此同时，全法国70%的海港保持开放，但海港工作的卫生条件要求特别严格。

铁路方面，虽然法国客运大幅减少，但60%的货运列车保持运行。其中法国国家铁路公司（SNCF）日常维持6%的长途高速火车TGV、7%的城区列车、25%的地方火车（TER）运行。在疫情中，为了满足医疗服务的急需，铁路公司还配合随时安排高速火车TGV转送病患。

就被困在海外的13万法国人，截至上周四3月26日，已有12万5千人乘坐撤离专机返回法国。

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