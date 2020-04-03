法重灾区大东区疫情缓和现曙光 月底前可达峰值

4月3日星期五，法国遭受新冠疫情冲击最严重的大区大东区出现疫情缓和的希望。法国地区健康局主任克里斯托弗-兰纳朗格在一场新闻发布会上表示，“由于封城限足令得到有效执行，加上向境内其他地区与境外输送病患压力，大东区的疫情巅峰一定会在4月25日之前到来”。

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截至发稿，大东区共有4657人住院，其中949人接受抢救治疗，1178人已死于新冠病毒。兰纳朗格引述本周的数据分析认为，周三到周四的单日住院人数仅增加了2.8%，两周之前这个增幅曾经高达38%，而且特别为疫情而设置的15急救电话中心的接诊压力也小了很多。急救处理完毕，可以离开急救设备的患者数量也在增加，目前节奏是每天30名患者结束抢救，这个数字在几天前，每天只有10到15人。综合多个指标，兰纳朗格认为，接下来的数天之内，封城限足令的效果将会得到凸显，重症患者的数量将会稳定下来，住院人数的增长速度放缓，是一个非常强烈的信号。

兰纳朗格还强调，大东区的疫情稳定迹象还得益于向境内境外其他地方输送重症患者。截至目前，已经有156名患者转移到法国境外接受治疗，这156人当中，109人被德国接纳。另外还有98名患者被转移到了法国其他地区接受治疗。这些都对大东区医疗资源紧张程度的缓解有很大帮助。

兰纳朗格提醒，虽然上述各项指标均指向一个更加平稳的疫情阶段，但大东区本周二到周四之间，死亡人数依旧在上升，“地区医院仍然在刀尖上行走，至少还需要十几天的巨大付出与努力”，“很难说具体什么时候大区可以达到疫情巅峰”，但他认为“这个时间将会是介于4月10日到4月25日之间”。

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