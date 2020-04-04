因忘关话筒道歉:称中国悼新冠死者为“埋神奇宝贝” 法国一记者引舆论二度爆炸

法国BFM电视台一名专栏记者评论中国哀悼新冠死者称“他们正在埋葬神奇宝贝（Pokemon）” 致歉不当再引发法国舆论二次哗然。

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4月4日星期六，中国全国悼念新冠病毒死亡者的电视画面在全世界媒体广为流传，法国也不例外。法国电视台BFMTV在当天节目当中播出了中国人“深切悼念新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞”的画面，画面首先给出中国领导人悼念的近景画面，此后拉到远景，身着黑白色衣服，佩戴白花的民众群体默哀。就在画面切换到两名年轻的中国军人在下降到一半的中国国旗前同样低头默哀之际，一个画外音响起：一名男子压低声音说：“他们正在埋神奇宝贝”。这句话之后，紧接着另外一名女主持人镇定表示，现在响起的是默哀的讯号声音，中国正在向3326个亡魂致以哀思。

这名压低声音评价中国人“正在埋葬神奇宝贝”的男子是BFM电视台的一名专栏记者，名叫艾玛纽尔-勒西普勒（Emmanuel Lechypre）。他的这番言论声量虽小，却立刻激发法国包括媒体人在内的广泛惊讶与质疑。多位专业记者在各自社交媒体上表达了震惊，称原本以为又出现了一场针对BFM电视台的拙劣恶搞与故意的栽赃性质视频剪裁，但在反复观看相关片段之后，更令人震惊的是，勒西普勒的言论是真的。新共和报记者瓦伦廷在其社交网络上表示“这是一个种族歧视者的过失”。曾在解放报任职，有过香港报道经历的记者玛格丽特写道，“我们需要停止把这种种族歧视的言论称之为‘过失’，因为这不仅仅是‘过失’，更是种族歧视”。法国“20分钟报”更是引述一名记者的推特评论作为文章标题，谴责涉事的记者勒西普勒：“对于您来说，这些生命根本就一文不值”。

虽然BFM电视台对此已经道歉，称“由于今早一档节目上，电视台播出了无意播出的完全不合时宜的内容，电视台向观众致以最真诚的歉意”。勒西普勒本人也在该电视台镜头前对自己此番言论道歉，但他的诚意受到广泛质疑。他在电视上表示：“因自己今早有关中国向（新冠疫情）死者默哀的画面的相关言论道歉”，道歉的原因是自己“说了完全不合时宜的话，当时还以为话筒已经关掉了。这完全不合适，自己真的很抱歉，为此再次道歉”。勒西普勒在道歉当中称自己当时以为话筒已经关掉，这更加激怒愤慨浪潮，推特等上出现“他们正在埋葬神奇宝贝（Ils enterrent des Pokémon）”，“神奇宝贝”，“解雇勒西普勒”等的热搜关键词。法新社，费加罗报，西南报，时报，CNews等法国影响力较大的媒体给予了报道，多数将涉事言论评价为“糟糕的鉴别能力”，并未上升到种族歧视。

推特等社交媒体上已发起多项签名联署，要求涉事记者辞职。法新社强调，目前还不知道涉事记者“是否会受到相应惩罚”。与此同时，已有众多观众将此事报给管理法国视听传媒的独立行政机构“法国最高视听委员会”，表示涉事记者的言论“已经损害到新闻行业职业道德”。成立于1984年的著名法国反种族歧视协会“SOS RACISME”也表示已经致信法国最高视听委员会，要求“委员会提醒该电视台不可成为开种族歧视玩笑的场所，同时引导各个视听媒体，审视助长族群幻想与种族歧视的问题”。

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