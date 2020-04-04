时间丢不起了！法国医生联署急呼松绑氯喹！

法国疫情危急，法国前卫生部长联合10多位医生发布声明，要求政府立即放宽对氯喹和氢氯喹的使用限制。这种抗疟药被马赛医学教授拉乌尔（Didier Raoult）实验证明抗武肺（Covid-19）效果明显：马赛死亡率远低于其他地区。目前法国疫情死亡病例已超6500人。

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巴黎人报4月3日报道，法国前卫生部长，传染病专家杜斯特布拉齐（Philippe Douste-Blazy）联合十几位医生发布声明表示，面对每天死去的covid-19感染者，政府切勿因氯喹实验未完成而耽搁，必须立即扩大氯喹和氢氯喹的使用范围，允许医院的医生和自由职业医生为患者开具这两款药物，让更多人的病情不要恶化到危重地步，同时缓解医院的巨大压力。这篇声明题目是“#我们不要再丢时间”。

在马赛医学教授拉乌尔（Didier Raoult）团队实验证明抗武肺（Covid-19）效果明显之后，法国政府在3月26日发布政令，允许用氯喹和轻氯喹治疗武汉肺炎，但附加一些限制条件，其中包括只许在医院，由复数医生联合决定后使用。

这个声明指出，从法国卫生当局发布的全国感染地图可以看到，马赛地区的死亡率远低于其他地区。

在没有特效抗病毒药物的情况下，越来越多的法国医生认为，与其每天看着感染者死去而无能为力，使用未完成实验的药物救人，符合他们的“希波克拉底”誓言。

该声明还提到，有中国医生最新公布报告指轻氯喹治疗冠状肺炎临床有效；意大利3月17日批准所有医生有权用氯喹；美国和葡萄牙卫生当局在3月放宽了对氯喹的限制规定。

据法国网民介绍，氯喹和轻氯喹在法国过去几十年间都是非处方药，最近才成为严控药物。这篇联署声明指出，这两款药是好药，过去有数百万人服用过，只需遵守药量和禁忌，注意避免与其他药同用发生冲突。特别是同时开具阿奇霉素时，建议测血钾含量，做心电图。

声明签署人 :

Pr. Philippe Douste-Blazy, 前卫生部长，公共卫生和流行病学教授;

Pr. Christian Perronne, 大巴黎上塞纳加尔什市Raymond-Poincaré医院传染病科主任教授；

Dr. Michèle Barzach博士, 法国前卫生部长;

Pr. Isabelle Bourgault Villada, Ambroise-Paré医院皮肤科教授;

Pr. François Bricaire, 法国la Pitié-Salpêtrière医院前传染病科主任，法国医学科学院院士；

Pr. Marc Gentilini, 寄生虫学和公共卫生传染病临床学教授，法国医学科学院院士；

Pr. Olivier Goulet, 巴黎Necker儿童医院儿科教授。

Pr. Jacques Marescaux，斯特拉斯堡大学医学院教授IRCAD创建人院长，法国医学科学院院士；

Pr. Catherine Neuwirth, 第戎大学医学院微生物学教授;

Dr. Patrick Pelloux, 法国急诊医生协会主席;

Pr Paul Trouillas, 里昂大学医学院神经学教授;

Dr. Martine Wonner, 精神病科医生，下莱茵省议员（执政党共和国前进党籍）。

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