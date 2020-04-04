法国东南恶性持刀杀人案 陡添禁足不安

法国周六中午时分于东南地区发生一名男子持刀杀人恶性事件，至少有两人死亡，7人受伤，其中多名伤者伤势严重，正在医护抢救中。目前该案犯杀人动机不详，但有证词指杀人者持刀高呼真主伟大。法国司法不排除反恐立案调查。杀人者于午时被警方制服拘捕。法国总统马克龙在推特严厉谴责杀人事件是令人发指的可憎事件。

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据法新社消息，法国东南部伊泽尔河畔罗曼斯，星期六接近中午时分，发生持刀杀人案。一名自称生于1987年的苏丹移民，持刀先是袭击了一个烟铺咖啡馆，杀死了店铺东家。消息说。杀人者的妻子试图阻止杀人者，也被刺伤。

杀人者攻击了其他的在场人后，逃往外间，并冲进一家肉铺。杀人者抢夺了肉铺的一把利刀，后继续袭击在场的人与路人。到目前为止，至少有两人丧生，7人受伤。

警方是在当地的市中心围捕了杀人者，警方报告，杀人者没有抵抗就擒。

伊泽尔河畔罗曼斯是一个小城市，人口只有35000人。

据警方的报告，至此没有消息能够确切揭示杀人者的动机。但根据当地电台引述证人目击证词，该名杀人者持刀高喊真主伟大，“阿拉·阿克巴尔！”冲向数名受害者。

据警方报告，警方逮捕该名杀人者时，凶犯要求警方处死他。

法国反恐调查检察方面已经接手，研讨正式立案。据警方认为，各种证据显示，此案含有恐怖主义因素。

据法新社从接近调查的消息来源获悉，袭击者自称是苏丹难民，并说他出生于1987年。据同一消息来源称，警方此前并没有他的犯案卷宗。法国警方表示，目前首先还是关注受害人的状况与家庭。

法国总统马克龙立即对该恶性事件发出谴责，指令人法指与可憎。法国内政部长今天下午赶往伊泽尔河畔罗曼斯案发城市，并慰问受害者亲人。

法国共和党人，Auvergne-Rhône-Alpes大区主席沃齐耶Laurent Wauquiez在推特上说：“在健康危机中，刀子袭击仍在继续，显示极度野蛮和丑陋。

据法新社说，自2015年开始发生史无前例的恐怖主义袭击以来，法国一直处于持续的恐怖威胁之下。

自年初以来，法国反恐司法立案：1月3日，一名皈依了伊斯兰教的激进分子，并患有精神疾病的年轻人在巴黎远郊维勒瑞夫马伦河谷持刀袭击路人，造成一人死亡，两人受伤。行凶者遭警方击毙。

2019年，法国反恐司法系统三次立案调查：三月份一名激进的被拘留者对两名监狱看守进行了持刀袭击; 5月，在法国东部里昂一家面包店前发生炸弹袭击，造成14人受伤。当年10月初，在巴黎警察总部发生杀人事件。

法新社说，在四年多的时间里，如果算上警察总部的袭击，法国的袭击事件已造成256人死亡。自2013年以来，警方共挫败了60次恐怖攻击。

法国目前正处于新冠病毒肆虐时期，法国下达禁足令，要求民众待在家里，以阻止疫情蔓延。

有消息说，伊泽尔河畔罗曼斯恶性杀人事件，可能暴露出禁足规定并没有严格被遵守。

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