法国新冠重症增速放缓 下周起测康复者血浆疗效

法国新冠单日死亡人数起伏不定，重症患者增速放缓，下周开始临床试验康复者血浆疗效。

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4月4日星期六晚间，法国更新了新冠疫情数据，当天医院当中新增死亡人数441人，前一天死亡588人，大前天为471人，死亡人数仍未出现稳定迹象。截至目前法国全境医院当中统计到死亡人数已达到5532人。法国健康局局长萨罗门表示，如果加上养老院等社会机构当中的数据，从3月1日到现在，法国死于新冠病毒的人已达到7560人，但他提醒，由于医院之外的其他社会医疗机构统计仍不到位，这一数据“还不能反应全部情况”。

从医院来看，截至目前共有28143人被医院收治，其中6838人在医院接受抢救治疗，单日新增502人。健康局局长强调，虽然重症抢救床位还很紧张，一直都很紧张，但需求增势每天都在放缓，这对于衡量医疗资源紧张程度来说是一项重要指标。

萨罗门指出，目前法国进入了可以衡量封城限足令有效性的初始阶段，他呼吁民众不要让限足令前功尽弃，不要在已经开始的学区春假期间出游。有关学校的安排，同一天，法国教育部部长布朗凯表示，现在“无从得知”学生们什么时候可以返校，因为“一切都取决于新冠疫情的演变情况”。布朗凯不久前曾提到过也许可以在5月4日重新开学，此后虽然没有完全否定这个可能性，但越来越倾向于不提具体日子。4月4日距离他所提到的5月4日还有一个月时间，他表示，自己也“希望孩子们可以在五月初重返校园，但也需要再晚一些”。为了打消家庭出游的计划，政府宣布4月15日之前，新阿奇丹大区，莎郎特海洋大区一直到比利牛斯山-大西洋大区沿海小镇的所有旅游住宿行业，无权对公众开放。

4月4日，巴黎公立医院，巴黎血库，法国国家健康与医学研究局等联合发布一则公告，宣布将发起测试，把已经康复者的血浆转移给重症患者，测试从4月7日开始，两三周之后得出初步结果，视情况扩大使用。声明指出，通过临床实验，将测试新冠病毒康复者血浆当中的病毒抗体是否可以帮助重症患者的免疫系统。“这些抗体也许会帮助重症患者抗击病毒”。法新社指出，血浆转移办法已经小规模证实在埃博拉患者和非典患者身上有效。本次针对新冠，康复者的血浆提取工作将在法兰西岛大区，大东区，布尔多涅-弗朗什孔泰大区的约200人身上提取，下周二开始进行，这些痊愈者必须已经康复至少14天。公告呼吁满足条件者踊跃捐献。截至目前，进行类似测试的国家还有中国与美国。

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