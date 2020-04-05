法国东南持刀杀人案启恐怖袭击调查 苏丹庇护者行迹诡异

法法国东南部一名男子星期六在一间购物中心和一条道路上持刀攻击民众，导致2人丧命、7人受伤，之后这名男子就被警方逮捕。法国反恐司法加紧搜集资情，以确定该名来自苏丹的政治庇护者是孤狼行为，还是有组织计划犯罪。

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法国警方与反恐检方，昨天以来加紧调查，对该名施暴凶犯的居住处展开搜查，所有与该犯有关的资材均被搜押，尤其是手机电脑，以细查社会交往情况。

据消息称，该名来自苏丹的男子，去年末才搬至法国伊泽尔河畔罗曼市居住，在该小城市中心租用一个小单元，与一名女子同居。

据邻居指证，该名男子性格沉闷，很少与人交往搭讪，被形容孤僻。

邻近代证词指没有发现该犯有宗教激进行为。

据报道指，该名男子昨天突然发动疯狂举动，持刀冲击烟卷咖啡馆并攻击老板，他的同居女性试图阻止也被刺伤。该凶犯稍后冲进肉铺夺刀，见人就砍。目击者报告凶犯口中呼喊真主伟大口号。

据警方说，该男子在市中心被逮捕，凶犯没有抵抗，而是匍地祷告口中念经。

据警方消息说，法国东南部一名男子持刀攻击民众致2人丧命、7人受伤，其中一名伤者正在医院接受治疗且状况危急。

该凶案震惊当地民众，证词显示，新冠病毒疫情泛滥，法国民众被要求居家隔离，居民担心安全并没有得到充分的保护。

法国警方透露，该凶犯两年前才在法国申请得到政治庇护。警方没有该凶犯的早前涉及任何案件记录。

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