法国勇试愈者血浆攻治新冠病毒 中国曾热用效果未知

法国为医治新冠病毒患者决定多管齐下，试找药物，并决定7日起将展开临床试验，将痊愈者具有抗体的血浆注射到重症患者身上。首批试验结果可望在2至3周内揭晓。中国此前疯传治愈者血液含有抗体，可以治疗感染者，并在全国范围呼吁采捐血浆。法国严控血浆治疗，专家称是挑战。

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据法新社今天报道说，法国治疗新冠肺炎，决定尝试注射痊愈者血浆。新冠肺炎疫情自去年12月在中国爆发以来，在全球已夺走逾6万人性命，世界各地制药厂竞相研发疫苗与治疗方式。

据称康复者的血浆含有对抗病毒的抗体，而小型研究显示，含有抗体的血浆可有效治疗一些传染病，包括伊波拉（Ebola）与严重急性呼吸道症候群（SARS）。

法国将于7日展开临床试验，替新冠肺炎患者注入康复者具有抗体的血浆。参与这场临床试验的单位包括巴黎公共医疗机构联盟（AP-HP）、法国国家卫生研究院（INSERM），以及法国国家血液中心（EFS）。

据3间机构发布联合声明说，康复者的身体组织会发展抗体，存于血浆之中，这些抗体可协助患者在急性阶段对抗病毒。这项临床试验将有巴黎医疗院所的60名患者参与，其中半数将接受康复者血浆注射治疗。

据声明说，首次结果可望在试验后两周至三周得知。

法新社说，利用痊愈者血浆抗疫这一招，美国食品暨药物管理局（FDA）已授权医师进行试验，中国也在做相关实验。

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