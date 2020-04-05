法国著名生鲜批发市场一仓库暂成疫情病故者太平间

法国医院及疗养院新型冠状病毒患者死亡高达7千人以上，只好征用巴黎南郊杭吉斯生鲜批发市场（Marche de Rungis）的一栋仓库为收容病故者的临时殡仪馆。

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由于法国大巴黎区（Île-de-France，又称法兰西岛）面临众多2019年冠状病毒疾病的病故者，使得巴黎市现有的殡葬公司的空间不够停放灵柩，巴黎市警察局宣布，征用据说是全球最大生鲜批发市场杭吉斯的一栋冷藏仓库作为临时太平间，预计可暂放近1000副灵柩。

中央社根据巴黎市警局新闻稿报道说，4月3日已运进第一批灵柩，家属从6日开始可入内瞻仰已故亲人。

据法新社的数字，法国新型冠状病毒患者死亡人数中，除养老院的病故者外，有1/3是在大巴黎区的各家医院里。

在法国几个重灾区，医院等医疗机构饱受冲击，殡葬产业也超负荷运转。因此巴黎市警署署长拉勒蒙（Didier Lallement）决定征用杭吉斯批发市场，以回应未来数週内的可能需求。

拉勒蒙说：由于这个市场的冷藏仓库与其他建筑物不相连，能给我们提供在可接受的卫生条件下，最有尊严的存放等待下葬或火化死者灵柩的空间。该仓库能存放800到1000副灵柩。此外，也会有瞻仰室让亲属在灵柩下葬或火化前，前往瞻仰遗容。

巴黎地区丧葬行业工会理事长费黑（Richard Feret）向媒体表示：杭吉斯的征用象征大量死亡人数的到来，规模是前所未见的。丧葬行业者已做好准备，但还在等待政府发放口罩，以确保工作人员在操作过程中不会感染。

杭吉斯市场并不是首次被政府徵用，2003年欧洲热浪来袭，死亡人数高达1万5000人，超过平常负荷，当时这个市场也在巴黎市政府要求下成为了临时的太平间

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