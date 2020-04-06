勒梅尔：法国今年面临二战后最为严重的经济衰退

法国经济与财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）周一在出席法国参议院经济事物委员会质询时表示，由于新冠肺炎疫情的发生，法国今年面临自1945年二战结束以来最严重的经济衰退。他并指，此次疫情带来的是一场具有“暴力、全球性和持续化”特征的危机。

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勒梅尔在会议上指出，自1945年二战结束以来法国记录下最差的经济增长数字，是在2008年发生全球严重金融危机后的2009年：负增长2.2%。他续称，“我们（预见）这一数字可能会远超于负增长2.2%”。勒梅尔谈道，由于法国很多行业因“封城”等针对疫情的管制措施而完全停止运营，导致法国面临影响范围广泛的“经济震荡”。

面对这场危机，勒梅尔为法国政府出台的，意在支持企业和员工“前所未有的政策”加以辩护。他特别提到政府在应对危机中就民众申请“部分失业”待遇的地强化，而这一计划已包含“500万名企业雇员，并已为此花费110亿欧元”。他指出，实施这一措施能允许法国企业适时重启，并避免大量的企业裁员现象出现。勒梅尔还透露称，已经有超过50万家企业共同呼吁团结基金，提供“每月17亿欧元的预算承诺”。最后，还有10万家公司呼吁实现由政府作担保的贷款，总金额为 200亿欧元。

另就对法国战略性企业的保护问题，勒梅尔指出，“行政当局无意回到政府主导经济的概念当中”，换句话说，任何国有化都只是暂时的 ，以保护这些重要的企业。他强调，“政府没有管理经济的职能”。另在欧盟层面，勒梅尔警告所有成员国不要采取单一行动。他谈道欧元区说，“ 一个共同货币体将无法承受其成员之间日益扩大的经济差异”。勒梅尔说，“如果欧盟成员国在经济反应方面分歧太大，它将‘爆炸’”。

在生产领域，勒梅尔提出当前要继续着重加强法国国内口罩生产，有足够的口罩供应，实现总统马克龙提出的口罩生产目标，在今年年底实现口罩生产的自给自足。勒梅尔指出，法国政府不会增加税收，他重申仍会分阶段取消住房税。但他表示政府需要在起草2021年财政预算时重新审视其财政政策。根据法国经济统计部门的数据预估，“封城”等管制措施如果实施一个月，将使法国今年的国内生产总值减少3个百分点，而如果相关管制措施实施两个月，损失将扩大至6个百分点。

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