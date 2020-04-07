迪斯尼流媒体今天进入法国

迪斯尼的串流媒体服务平台周二（四月2日）在法国推出，比原定的日期晚了两周，而且速度有所降低，以免在此禁足期内令网络饱和。

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童话和超级英雄故事的法国粉丝结束了数日子等待迪斯尼流媒体（Disney+）平台推出的生活，迪斯尼的经典作品、皮克斯的诗歌，漫威和星球大战系列，以及国家地理的纪录片和30季的《辛普森一家》 ...所有这些丰富的节目，在去年十一月大西洋彼岸推出迪斯尼流媒体时就引起了轰动。

订阅频道从周二午夜开始，可以观看超过500部的电影和数千集的剧集，以及大约30部的新作。

迪斯尼流媒体原计划3月24日在包括法国的欧洲八个国家和地区一同启动，但应法国政府的要求推迟了该平台的发布，法国政府担心因为被远程办公和隔离导致流量需求大增的网络，无力管理这个新进平台。

据迪斯尼公司的新闻稿称：“出于对需求旺盛以及希望宽带的基础设施正常运行的准备，串流媒体已经将带宽的总体使用量减少了至少25％”。

在欧洲当局的呼吁下，其他主要视频平台（耐飞Netflix，YouTube，Canal + ...）都实施了缩减带宽用量的措施，从而这些网站不能观看最清晰度的图像（4K和UHD）。

迪斯尼流媒体的服务在首批推出的国家（美国，加拿大，荷兰，澳大利亚，新西兰和波多黎各），一推出就吸引力2900万个订户，原定在欧洲推出的3月24日一天，在欧洲的下载店里推出的网站使用程序就被下载了500万次。

迪斯尼告诉法新社，在下一次公布财务业绩报表之前，不会提供统计数据。

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