巴黎警察路检追获上万只口罩 2名中国在法侨团负责人遭拘后获释

据《巴黎人报》4月6日报道，鉴于当下法国政府采取的封城抗击疫情措施，巴黎警方在5日中午于市内进行防疫路检时，在一辆车上意外发现了8箱共装有400只FFP1型号的口罩。警方经过询问将该男子拘留后，追溯其提供的社团地址共发现15150只医用口罩。随后，警方将这名司机和另一名男子逮捕拘留。中国驻法大使馆在周三发声明指，被拘男子系两名在法华人社团负责人，经中方交涉和法律援助，目前两人均已被释放。

广告 继续浏览后续

由于疫情中，法国面临口罩等医用物资紧缺的状况，法国政府近日出台政令，征收口罩优先给医护人员使用，禁止个人买卖、囤积或私存医用口罩。报道介绍称，巴黎警方在上周日中午于市内16区莫扎特大道进行防疫路检时，在一辆车上发现了8箱共装有400只FFP1型号的专业防护口罩。由于怀疑车主私囤口罩，警方将该男子带回警察局询问。这名中国籍男子向参与调查的警方表示，他当时正在向同在16区维克多·雨果大道上的一个华人社团运送口罩。该男子称，“这些口罩是用来免费发放给当地华人的”。警方随后根据这名男子提供的地址，发现其隶属于一个在巴黎以帮助在法中国公民著称的社团。警方随后抵达该社团位于玛莱区的办公室，并对当地进行搜查。他们在不同的箱子和袋子里共发现15150只医用口罩。随后警方将这些口罩货物的管理人员一并逮捕拘留，而涉事司机被指在周日晚被警方释放。目前相关的调查由巴黎16区警察局负责进行中。

同样就这一事件，中国驻法国大使馆发声明表示称，“事发时，使馆第一时间向法国警方表达了关切，并通过法律渠道为当事人提供必要支持。目前两人均已被释放。”声明续称，“我们了解到，上述两位负责人系应浙江省‘世界温州人联谊总会’要求，协助向急需防疫物资的旅法中国同胞免费分发口罩的，其中一部分还捐给了法国医院、警察局等一线抗疫机构。需要强调的是，这批口罩是经合法渠道入境的，法国政府不禁止民众配戴口罩，两位负责人从事的是公益而非商业活动，没有违反法国有关法律规定。”

此外，声明另提到，“媒体还报道了7日中午3位中国留学生因协助中国驻法国使馆发送留学生‘健康包’而被警方扣押事。我馆在接到求助电话后立即派员前往警局交涉。3位学生已于当天下午被释放，‘健康包’被退还。”声明表示，“已就上述事件向法国政府有关部门表达关切，并希望类似事件不再发生。”另据媒体报道，巴黎警方曾于3月30日在巴黎近郊93省圣德尼一处仓库内，没收了32000只从中国寄来的口罩。警方随即将它们交给巴黎大区卫生管理局，以备发放给该省医疗部门使用。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅