新冠病毒禁足令正使法国房市放缓

新冠病毒的禁足令导致法国房地产市场正在放缓。法国自3月17日起开始新冠病毒禁足令，房地产市场一直处于暂停状态。

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目前，尽管所有的行业均出现下滑现象，但有两个领域行业仍然活跃：也就是房屋建筑业和豪华住房市场，这是世界报指出的。

法国自新冠病毒禁足令的第一天3月17日以来，房地产市场一直处于暂停状态。当时，法国两大房地产公司SeLoger或Bien’ici的房屋广告浏览率都下降了40％。

从售屋广告的刊登到在房地产公证处签署购屋合同行为，包括拜访房屋代理人公司、购屋评估诊断、银行贷款和入住前可能的施工等在内的专业领域工作量，统计结果没有任何一领域能超过正常情况时的10％ 或20％。

由于无法出门去看更多的出售屋进而谈判，因此几乎没有成交量。巴黎大区房屋公证人德莱斯（Delesalle）说：“我仍然进行了一些销售，但是在同一座建筑物的邻居之间进行的购屋交易。

但禁足令导致很大的不确定性。他说： “我们可以合理地预期，到了2020年，旧住房的交易量将下降至少20％至30％，也就是700,000件或800,000件，而不是2019年的一百万件。

另一法国房地产专家拉鳯指出，由于购买力下降，买房需求将被削弱，价格也受到冲击。

“在供屋量紧张的地区，降幅将控制在5％至10％之间，但在供屋量多的其他地区的大城市，降幅可能会在10％至15％之间。 ”

另一位巴黎豪华公寓市场专家Jottras认为，豪华公寓住家市场将在新冠病毒危机后更快地崛起。

法国经济现况观察站经济学家马德茨（ Madec）表示，巴黎人长期以来只限于以高价购买小公寓的倾向将会改变，

从长期来看，他们中的三分之一（主要是那些能远程居家工作的高管阶层），由于新冠禁足令，会使他们想离开市中心，去生活在大环区内，或者甚至更远的地方居住。

在那里，他们可以让自己享有目前所缺少的户外空间、花园、露台和工作室，能过一个绿色环境的居家生活。”

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